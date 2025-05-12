العقبة تحتضن مؤتمر الريادة النسوية

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الوكيل الإخباري- تحتضن مدينة العقبة الأسبوع المقبل مؤتمر الريادة النسوية بعنوان "أهمية الرقمنة في التمكين الاقتصادي في عالم متسارع" الذي يأتي بمشاركة عربية واسعة وبتنظيم مشترك من شركة أرابيا لتنظيم المؤتمرات والمركز الريادي، وبمشاركة واسعة من قيادات وطنية، وخبراء، وصنّاع قرار، ورواد أعمال من الأردن والمنطقة العربية. اضافة اعلان





وقالت مدير عام مؤسسة أرابيا للريادة والتمكين، تمام الرياطي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على دور التحول الرقمي في تمكين المرأة اقتصاديًا، وتوسيع دائرة مشاركتها في بناء اقتصاد رقمي مستدام، ويسعى إلى تعزيز ريادة الأعمال النسوية عبر استعراض التجارب والفرص المتاحة في مجالات الابتكار الرقمي.



وبينت أن إقامة المؤتمر في مدينة العقبة تأتي في إطار الهدف الاستراتيجي لتنشيط السياحة المحلية وتعزيز مكانة العقبة كوجهة ريادية للفعاليات الدولية، وبما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتسليط الضوء على معالم المدينة السياحية في بيئة تشجع على الابتكار والنمو الاقتصادي.



ويتضمن المؤتمر بحسب الرياطي جلسات نقاش وورش عمل متخصصة، بمشاركة رياديات من مختلف القطاعات يعرضن لتجاربهن في مواجهة التحديات وتحقيق النجاح في عالم متسارع التغيير.



وأكدت المدير التنفيذي للمركز الريادي والمدير التنفيذي للمؤتمر، رانيا حدادين، إن هذا المؤتمر يُعد منصة استراتيجية لتمكين المرأة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع دائرة التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية والابتكار.



ويشارك في المؤتمر، بحسب حدادين، رموز وقيادات الاستثمار والريادة والرقمنة، مبينة أن المؤتمر يعتبر منصة للحوار بين المسؤولين وممثلي القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية الواعدة لتبادل الرؤى حول آفاق التنمية المستدامة وتمكين المرأة ومشاركتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في ظل التطور الإيجابي في مؤشرات الأداء الاقتصادي ومبادرات الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.



وأضافت، إن فعاليات المؤتمر ستتيح للمشاركين فرصة مناقشة التحديات والمخاطر التي تواجه الرقمنة والريادة، متوقعة أن يساهم المؤتمر في تفعيل الحراك الاقتصادي النسوي المحلي في ظل الظروف الدولية والعربية المتباينة، وما تشهده الساحة الأردنية من تطورات اقتصادية هامة من خلال وضع هذه التحديات على طاولة نقاش رجال أعمال واقتصاديين محليين وعرب من أهل الاختصاص والخبراء في الفكر الاقتصادي.



وبينت حدادين أن المؤتمر سيناقش مكانة العقبة في التنمية والتمكين والريادة، والتزام المملكة بدعم الريادة النسوية والتحول الرقمي، وأهمية الشراكة المؤسسية في دعم تمكين المرأة وتحفيز الريادة الرقمية، والشمول المالي والتكنولوجيا المالية ودورهما في دعم الرياديات، إضافة إلى دور البنوك الرقمية والتقنيات الحديثة في تمويل المشاريع النسائية والتحديات وفرص الوصول إلى التمويل الرقمي للنساء وترسيخ دور المرأة في الاقتصاد الرقمي، وترسيخ التمكين الاقتصادي للقيادات النسائية العربية.



كما سيناقش المؤتمر تعزيز منظومة السلم المجتمعي من خلال التمكين الاقتصادي النسوي وريادة الأعمال النسائية في عصر التحول الرقمي ودور التشريع في الريادة والرقمنة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المرأة في الاقتصاد الرقمي، والأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية في بيئة العمل الرقمي، والتحول الرقمي كمدخل للتمكين الاقتصادي وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



ويسلط المؤتمر الضوء بحسب حدادين، على التعليم والتدريب الرقمي كمفتاح لتمكين المرأة وكيفية التغلب على المعوقات الثقافية والمجتمعية التي تواجه النساء، وريادة الأعمال النسائية في عصر التحول الرقمي ودور البيئات الاقتصادية المحفزة في دعم ريادة الأعمال النسائية والتحول الرقمي، ودور غرف التجارة في تعزيز وصول رائدات الأعمال إلى التمويل والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى دور السياسات الحكومية والمؤسسات في دعم رائدات الأعمال، وروح التعاون الخليجي العربي في دعم التمكين الريادي للمرأة وتعزيز حضورها في الاقتصاد الرقمي.



