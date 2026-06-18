العقبة.. تدشين خدمات رقمية متقدمة للموانئ والتجارة

الوكيل الإخباري- دشنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الخميس، عمليات شركة "مقطع أيلة للحلول الرقمية"، في خطوة استراتيجية تعكس التزام الشركاء بتسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، وتعزيز تنافسية مدينة العقبة كمركز تجاري ولوجستي إقليمي على البحر الأحمر.

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