العقبة.. تدشين خدمات رقمية متقدمة للموانئ والتجارة

وجرى الإعلان عن تدشين عمليات الشركة خلال حفل أقيم في مدينة العقبة برعاية رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، وبحضور محافظ العقبة أيمن العوايشة، والرئيس التنفيذي لشركة موانئ نواتوم التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي محمد التميمي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، إلى جانب عدد من المسؤولين والشركاء وأصحاب العلاقة.
-
أخبار متعلقة
-
وزيرة التنمية تتفقد مشاريع إنتاجية في البادية الشمالية الغربية
-
وزارة الاستثمار تعلن طرح مشروع تطوير معبر جابر الحدودي
-
الطاقة: مشروع التنقيب عن النحاس في ابو خشيبة الأول من نوعه في المملكة
-
توقيع عقد عمل جماعي لتحسين المزايا الوظيفية لـ 208 عاملين وعاملات
-
بلدية عجلون الكبرى تُدشن أكبر لوحة أرضية احتفاء بالاستقلال الـ 80
-
وزارة التربية تفتح باب التقدم للعمل على حساب التعليم الإضافي للعام الدراسي المقبل
-
سلطة وادي الأردن تتفقد التزويد المائي في الأغوار الشمالية
-
القوات المسلحة الأردنية تطلق الاستراتيجية الثانية لإدماج النوع الاجتماعي للأعوام (2026–2030)