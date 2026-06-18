الخميس 2026-06-18 04:02 م

العقبة.. تدشين خدمات رقمية متقدمة للموانئ والتجارة

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
 
الخميس، 18-06-2026 03:51 م

الوكيل الإخباري-   دشنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الخميس، عمليات شركة "مقطع أيلة للحلول الرقمية"، في خطوة استراتيجية تعكس التزام الشركاء بتسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، وتعزيز تنافسية مدينة العقبة كمركز تجاري ولوجستي إقليمي على البحر الأحمر.

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وجرى الإعلان عن تدشين عمليات الشركة خلال حفل أقيم في مدينة العقبة برعاية رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، وبحضور محافظ العقبة أيمن العوايشة، والرئيس التنفيذي لشركة موانئ نواتوم التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي محمد التميمي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، إلى جانب عدد من المسؤولين والشركاء وأصحاب العلاقة.

 
 


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