العقبة تستضيف سفينة التعليم "عايدة 4"

الوكيل الإخباري- رست في ميناء العقبة، اليوم الأربعاء، السفينة التعليمية "عايدة 4"، التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في جمهورية مصر العربية، في زيارة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الأردن ومصر، وتؤكد حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والتدريب البحري.





وجرى استقبال السفينة بحضور ممثلين عن الجهات الرسمية والبحرية والأمنية في محافظة العقبة، في خطوة تؤكد مكانة ميناء العقبة كمحطة إقليمية محورية للتبادل الأكاديمي والتدريبي في قطاع النقل البحري، وبما يسهم في إعداد كوادر بحرية مؤهلة وفق أعلى المعايير الدولية، ودعم مسارات التطوير في هذا القطاع الحيوي.



وأكد مدير الهيئة البحرية الأردنية، عمر الدباس، أن رسو السفينة "عايدة 4" في ميناء العقبة يشكّل محطة مهمة في مسار التعاون البحري العربي، ويعكس الثقة بالإمكانات الفنية والتشغيلية للموانئ الأردنية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على دعم المبادرات التي تسهم في تطوير قطاع النقل البحري وتعزيز تبادل الخبرات مع المؤسسات العربية الشقيقة.



من جانبه، أعرب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، عن اعتزازه بوصول السفينة "عايدة 4" إلى العقبة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز الشراكات العربية في مجالات التعليم والتدريب البحري، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات البحرية الأردنية.



وأشار عبد الغفار إلى أن هذه الزيارة تندرج ضمن جهود مشتركة لتوطيد العلاقات بين المؤسسات التعليمية والبحرية في البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل العربي في المجالات الأكاديمية والتقنية.



وتُعد السفينة "عايدة 4"، التي ترفع العلم المصري، وعلى متنها 140 طالبًا بحريًا متدربًا من مختلف الجنسيات، إحدى السفن التعليمية المتخصصة التي تنفذ رحلات تدريبية بحرية إلى عدد من الموانئ الإقليمية، بهدف إكساب الطلبة خبرات عملية وتعزيز التدريب الميداني، بما يضيف بُعدًا علميًا ومهنيًا للتعليم البحري، ويؤكد أهمية الشراكات العربية في دعم التعليم التطبيقي.

