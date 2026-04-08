الأربعاء 2026-04-08 11:02 م

العقبة تستضيف معرضا دوليا لقطاع الغوص

العقبة
الأربعاء، 08-04-2026 06:19 م

الوكيل الإخباري-    تستعد مدينة العقبة لاستضافة الحدث الدولي الأبرز في قطاع الغوص والرياضات البحرية خلال الفترة من 9 إلى 12 ايلول المقبل في مركز العقبة الدولي للمعارض.

ويُشكّل هذا الحدث (المعرض) منصة دولية رائدة تجمع تحت سقف واحد نخبة من كبرى الشركات العالمية والخبراء والمبتكرين في مجالات الغوص والأنشطة البحرية، لعرض أحدث التقنيات والتجارب في هذا القطاع متسارع النمو، في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالاقتصاد البحري.


ويُقام المعرض بتنظيم من الشركة العربية الأولى لتنظيم المؤتمرات والمعارض، واستضافة شركة تطوير العقبة وبالشراكة مع شركة فيرا برشلونة، إحدى أبرز الجهات العالمية المتخصصة في تنظيم المعارض الدولية.

 
 


