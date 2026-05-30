العقبة تستقبل أكثر من 136 ألف زائر خلال عطلة عيد الاستقلال وعيد الأضحى

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن مدينة العقبة ومنطقة وادي رم سجلتا رقما قياسيا في أعداد الزوار خلال عطلة عيد الاستقلال الـ80 وعيد الأضحى، باستقبال 136,546 زائراً، مما يعكس المكانة المتنامية للعقبة كوجهة سياحية واقتصادية متكاملة على مستوى الأردن والمنطقة.





وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، إنّ نسب الإشغال الفندقي في مختلف التصنيفات الفندقية بلغت 100% خلال ثاني وثالث أيام العيد، فيما بلغ معدل الإشغال العام 96% طوال فترة العطلة، الأمر الذي يعكس حجم الطلب المرتفع على المنتج السياحي في العقبة والثقة المتزايدة بالخدمات السياحية التي تقدمها المدينة لزوارها.



وبين المجالي، أن الحركة السياحية والاقتصادية النشطة التي شهدتها العقبة خلال فترة العطلة أسهمت في تنشيط مختلف القطاعات التجارية والسياحية والخدمية، مدعومة بالاحتفالات الوطنية بمناسبة عيد الاستقلال الـ80، والفعاليات المتنوعة التي تضمنها مهرجان "أمواج العقبة" خلال عيد الأضحى المبارك.



وأضاف أن العقبة شهدت حراكا سياحيا واقتصاديا استثنائيا انعكس بصورة مباشرة على الأسواق التجارية والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي والمنشآت الغذائية والفنادق والمنتجعات والمرافق السياحية والترفيهية، مما أسهم في رفع وتيرة النشاط الاقتصادي وزيادة حجم الإنفاق السياحي داخل المنطقة.



وأكد المجالي أن الفعاليات والاحتفالات الوطنية التي أقيمت بمناسبة عيد الاستقلال، إلى جانب فعاليات مهرجان "أمواج العقبة"، أسهمت في تعزيز الإقبال السياحي والحراك التجاري داخل المدينة، ووفرت تجربة ترفيهية وسياحية متكاملة استقطبت الزوار من مختلف محافظات المملكة وخارجها.



وبين المجالي أن مدينة العقبة أظهرت مشهدا احتفاليا مميزا من خلال الاستعداد المبكر للمناسبتين الوطنية والدينية وتزيين الشوارع والميادين العامة وإبراز مظاهر البهجة والاحتفال، مما أسهم في تعزيز جاذبية المدينة السياحية وإثراء تجربة الزوار خلال فترة العيد.



وثمن الدور البارز الذي لعبه المجتمع المحلي في إنجاح الموسم السياحي من خلال كرم الضيافة وحسن الاستقبال وروح التعاون، بما عكس الصورة الحضارية والإنسانية المشرقة لأهالي العقبة، وأسهم في تعزيز مستويات الرضا لدى الزوار.



وأوضح أن جاهزية الشواطئ والمرافق العامة والمواقع الترفيهية والسياحية، إلى جانب المشاريع التطويرية التي نفذتها السلطة خلال الفترة الماضية، عززت من قدرة المدينة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار وتقديم تجربة سياحية متكاملة وآمنة.



وأكد المجالي أن النجاح الذي تحقق خلال عطلة عيد الاستقلال الثمانين وعيد الأضحى المبارك جاء ثمرة الخطط التنظيمية والتشغيلية والخدمية التي نفذتها بالتعاون مع محافظة العقبة وكافة الشركاء من القطاعين العام والخاص، والتي هدفت إلى رفع جاهزية المرافق والمنشآت السياحية والخدمية وضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية.



وأشار المجالي إلى أن الحركة السياحية النشطة خلال فترة العطلة دعمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاعين السياحي والخدمي، وأسهمت في خلق نشاط اقتصادي واسع انعكس إيجاباً على مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة والخدمات والترفيه.









