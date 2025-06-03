الثلاثاء 2025-06-03 04:53 م
 

العقبة تستقبل باخرة سياحية على متنها 3513 سائحًا أغلبهم سعوديون

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 03-06-2025 01:55 م

الوكيل الإخباري- وصلت إلى محطة السفن السياحية في العقبة، الثلاثاء، الباخرة السياحية (AROYA)، وتحمل على متنها 3513 سائحًا تقريبًا.

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يشار إلى أن أغلب ركاب السفينة من الجنسية السعودية، كما تضم السفينة 1437 شخصًا من طاقمها.


ومن المقرر أن تتوفر 8 حافلات سياحية لنقل ركاب السفينة من العقبة إلى البترا ووادي رم.

 
gnews

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