الخميس 2026-05-28 06:26 م

العقبة تستقبل 13 باخرة سياحية ابتداء من أيلول

ارشيفية
 
الخميس، 28-05-2026 04:49 م
الوكيل الإخباري-   قالت مديرة السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، سلام المالكي، إنه من المتوقع وصول 13 باخرة سياحية إلى العقبة قبل نهاية العام الحالي، ابتداءً من شهر أيلول المقبل، من جنسيات ودول مختلفة، في إطار تنامي حركة السياحة البحرية إلى المدينة.اضافة اعلان


ورست على شواطئ مدينة العقبة، الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، الباخرة السياحية “AROYA”، وعلى متنها نحو 3,371 سائحًا، في مؤشر يعكس تنامي حركة السياحة البحرية إلى المملكة وتعزيز مكانة العقبة كوجهة رئيسية لسياحة البواخر في البحر الأحمر.

وقال مفوض السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ثابت النابلسي، إن استقبال الباخرة يعكس المكانة المتنامية للعقبة على خارطة السياحة البحرية الإقليمية، ويؤكد جاهزية المدينة لاستقبال السفن السياحية الكبرى وتقديم خدمات متكاملة لزوارها.

وأضاف أن الباخرة وصلت وعلى متنها نحو 3,371 سائحًا، غالبيتهم من الجنسية السعودية، إضافة إلى نحو 1,049 فردًا من طاقمها، مشيرًا إلى أن عملية الاستقبال جرت بالتنسيق مع الوكيل البحري “قعوار للملاحة” والوكيل السياحي “ترافكو”، ضمن خطة تشغيلية وتنظيمية متكاملة لضمان انسيابية حركة الزوار داخل المدينة والمواقع السياحية.

وبيّن النابلسي أن البرنامج السياحي للزيارة يتضمن رحلات إلى البتراء ووادي رم وشواطئ العقبة، إلى جانب جولات داخلية للتعريف بالمقومات السياحية والتراثية التي تتميز بها المدينة، بما يسهم في تعزيز تجربة الزائر وتعظيم الأثر السياحي والاقتصادي.
 
 


