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العقبة تشهد حركة سياحية نشطة خلال عطلة رأس السنة الميلادية

العقبة
العقبة
الجمعة، 03-01-2025 12:23 م

الوكيل الإخباري-   شهدت مدينة العقبة خلال عطلة رأس السنة الميلادية وتزامنا مع انطلاق مهرجان أمواج وكرنفال العقبة، حركة سياحية نشطة وتجاوزت الحجوزات الفندقية فيها نسبة 80 بالمئة.

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وبحسب أصحاب منشآت فندقية، فقد شهدت بعض الفنادق الشاطئية نسبة إشغال وصلت إلى 100 بالمئة، فيما تراوحت النسبة ما بين 60 إلى 80 بالمئة في الفنادق غير الشاطئية وكانت الحركة السياحية نشطة بفضل المجموعات السياحية من الجنسيات العربية التي وصلت إلى العقبة الأسبوع الماضي.
وقال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض السياحة والاقتصاد المهندس حمزة الحاج حسن، إن الحركة السياحية والتجارية في العقبة، شهدت نشاطا ملحوظا خلال نهاية العام 2024 وبداية عام 2025 .


وأشار إلى أن السلطة أطلقت البرنامج الأول الذي يستهدف السياحة المحلية تحت مسمى كرنفال العقبة، وهو برنامج سنوي يقدم خصومات على السلع الاستهلاكية لكل زوار العقبة وساكنيها والأجانب بالتعاون مع المتاجر والفنادق، كما أطلقت النسخة الأولى من مهرجان أمواج العقبة بالتعاون مع إدارة مهرجان جرش الذي يستمر حتى نهاية عام 2025 وذلك بهدف إطالة مدة إقامة الزائر.


وأشار إلى أن الهدف من إطلاق كرنفال العقبة ومهرجان أمواج العقبة تنشيط السياحة الداخلية والخارجية على حد سواء، حيث يتضمن برنامجهما عروضا تجارية تناسب المستهلك، كما يتضمن حفلات فنية لفنانين عرب وفعاليات ونشاطات ثقافية وفنية ومسرحيات تقدمها فرق محلية وعالمية تستقطب أعدادا كبيرة للزوار.

 
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