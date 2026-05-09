العقبة تطلق حملة "روحها بترد الروح" باسترداد نقدي يصل إلى 25% لتنشيط السياحة الداخلية

وقال مدير البيانات والخدمات السياحية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مراد شحادة إن الحملة الترويجية الحالية، التي تستمر حتى 16 أيار، تتيح للزوار والسياح الحصول على استرداد نقدي يصل إلى 25% من قيمة المشتريات والمدفوعات التي تتم عبر تطبيق "عربي موبي كاش".
وأضاف شحادة أن الحملة تهدف إلى تشجيع الإنفاق السياحي في العقبة، وتحفيز الزوار على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة، مؤكدا أن الحملة تعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية جاذبة لمختلف الفئات.
وأشار إلى أن أثر الحملة لا يقتصر على القطاع الفندقي، بل يشمل مختلف القطاعات التجارية في العقبة، مثل المطاعم والبازارات ومحال بيع الهدايا التذكارية وغيرها من المنشآت التجارية، موضحا أن تنويع الإنفاق السياحي يسهم في دعم استدامة القطاع السياحي وتقليل الاعتماد على الموسمية.
وبيّنت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة أن الحملة تستهدف كذلك تعزيز السياحة الوافدة من الدول المجاورة، لا سيما السعودية وفلسطين ومصر، ضمن مراحل لاحقة من المبادرة التي ستشهدها المدينة خلال الفترة المقبلة.
