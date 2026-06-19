الجمعة 2026-06-19 02:31 م

العقبة تعزز ريادتها اللوجستية بتدشين عمليات شركة "مقطع أيلة" للحلول الرقمية

قالت دائرة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، إن الطقس سيكون صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، خاصة في منا
العقبة
 
الجمعة، 19-06-2026 01:14 م

الوكيل الإخباري-   دخل مشروع إدارة حركة الشاحنات في العقبة مرحلة جديدة من التطوير الرقمي، مع تدشين عمليات شركة "مقطع أيلة" للحلول الرقمية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي ورفع تنافسية الموانئ والخدمات المرتبطة بها، من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة حركة النقل وسلاسل التوريد.

اضافة اعلان


وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محمد أبو عمر إن العقبة كانت سباقة وريادية في تطوير منظومة متخصصة لإدارة الحركة اللوجستية المرتبطة بالموانئ والقطاعات الاقتصادية، بإطلاق مشروع التحكم ومراقبة الشاحنات عام 2005، حيث بدأ المشروع بخدمة نحو 2000 شاحنة يومياً، قبل أن يتطور بالتعاون مع شركة مقطع أيلة للحلول الرقمية ليخدم اليوم ما بين 3500 و4000 شاحنة يومياً، مع تسجيل أرقام قياسية تجاوزت 4500 شاحنة في بعض الأيام، ما يعكس حجم النمو المتسارع الذي تشهده العقبة كمركز لوجستي إقليمي متقدم.


وأضاف أن المرحلة الجديدة من المشروع تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للقطاع اللوجستي، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وأنظمة التتبع والمراقبة اللحظية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل أوقات الانتظار وتحسين جودة الخدمات وتعزيز مستويات السلامة والأمن.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

روسيا: ارتفاع احتياطيات الذهب والنقد إلى 771 مليار دولار

عربي ودولي روسيا تخفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 14 بالمئة

هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد تعلن بدء التسجيل في دورات متخصصة

أخبار محلية هيئة شباب كلنا الأردن في إربد تشارك بحملة نظافة في غابات زحر الغربية

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

أسواق ومال ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

الجنيه الإسترليني يتراجع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو

أسواق ومال الدولار الأميركي عند أعلى مستوى في 13 شهرا

أكسيوس: مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا

عربي ودولي حركة عبور السفن في مضيق هرمز عند أعلى مستوياتها منذ منتصف نيسان

قالت دائرة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، إن الطقس سيكون صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، خاصة في منا

أخبار محلية العقبة تعزز ريادتها اللوجستية بتدشين عمليات شركة "مقطع أيلة" للحلول الرقمية

العيسوي يعزي العدوان واللوزي ومنكو والبدارين وخواجا

أخبار محلية العيسوي يعزي العدوان واللوزي ومنكو والبدارين وخواجا

سنابل اليرموك يستضيف الروابده للاحتفال بالإستقلال

أخبار محلية سنابل اليرموك يستضيف الروابده للاحتفال بالإستقلال



 
 






الأكثر مشاهدة

 