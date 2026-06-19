العقبة تعزز ريادتها اللوجستية بتدشين عمليات شركة "مقطع أيلة" للحلول الرقمية

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محمد أبو عمر إن العقبة كانت سباقة وريادية في تطوير منظومة متخصصة لإدارة الحركة اللوجستية المرتبطة بالموانئ والقطاعات الاقتصادية، بإطلاق مشروع التحكم ومراقبة الشاحنات عام 2005، حيث بدأ المشروع بخدمة نحو 2000 شاحنة يومياً، قبل أن يتطور بالتعاون مع شركة مقطع أيلة للحلول الرقمية ليخدم اليوم ما بين 3500 و4000 شاحنة يومياً، مع تسجيل أرقام قياسية تجاوزت 4500 شاحنة في بعض الأيام، ما يعكس حجم النمو المتسارع الذي تشهده العقبة كمركز لوجستي إقليمي متقدم.
وأضاف أن المرحلة الجديدة من المشروع تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للقطاع اللوجستي، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وأنظمة التتبع والمراقبة اللحظية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل أوقات الانتظار وتحسين جودة الخدمات وتعزيز مستويات السلامة والأمن.
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