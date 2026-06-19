العقبة تعزز ريادتها اللوجستية بتدشين عمليات شركة "مقطع أيلة" للحلول الرقمية

الوكيل الإخباري- دخل مشروع إدارة حركة الشاحنات في العقبة مرحلة جديدة من التطوير الرقمي، مع تدشين عمليات شركة "مقطع أيلة" للحلول الرقمية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي ورفع تنافسية الموانئ والخدمات المرتبطة بها، من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة حركة النقل وسلاسل التوريد.

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وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محمد أبو عمر إن العقبة كانت سباقة وريادية في تطوير منظومة متخصصة لإدارة الحركة اللوجستية المرتبطة بالموانئ والقطاعات الاقتصادية، بإطلاق مشروع التحكم ومراقبة الشاحنات عام 2005، حيث بدأ المشروع بخدمة نحو 2000 شاحنة يومياً، قبل أن يتطور بالتعاون مع شركة مقطع أيلة للحلول الرقمية ليخدم اليوم ما بين 3500 و4000 شاحنة يومياً، مع تسجيل أرقام قياسية تجاوزت 4500 شاحنة في بعض الأيام، ما يعكس حجم النمو المتسارع الذي تشهده العقبة كمركز لوجستي إقليمي متقدم.