العقبة تودع الشاب عمر أبو قاعود

ونعى مقربون ونشطاء مواقع التواصل الشاب الراحل عبر صفحاتهم على مواقع التواصل واصفين طيب خلقه وحسن اثره
كما تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو اولي للحظة وقوع الحادث المروع:
مشاهد أولية من موقع حادث العقبة الذي أودى بحياة الشاب عمر ابو قاعود — Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 15, 2025
التفاصيل: https://t.co/1JcMqoobzq#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/sw0dHO8xBB
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