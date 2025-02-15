 
السبت 2025-02-15 01:28 م
 

العقبة تودع الشاب عمر أبو قاعود

الشاب عمر ابو قاعود
الشاب عمر ابو قاعود
السبت، 15-02-2025 10:05 ص

الوكيل الإخباري- ودع اهالي العقبة الشاب عمر ابو قاعود الذي وافته المنية يوم أمس إثر حادث سير مؤلم . 

ونعى مقربون ونشطاء مواقع التواصل الشاب الراحل عبر صفحاتهم على مواقع التواصل واصفين طيب خلقه وحسن اثره 

كما تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو اولي للحظة وقوع الحادث المروع:

اضافة اعلان

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

البريد الأردني

أخبار محلية البريد الأردني يفعّل 110 نوافذ بريدية في الوزارات والمؤسسات الحكومية

أرشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم إذنا ويشدد من إجراءاته العسكرية بالخليل

وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله.

فلسطين وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله

إطلاق سراح الأسرى

فلسطين ضمن الدفعة السادسة .. إسرائيل تطلق سراح الأسرى الفلسطينيين

أرشيفية

اقتصاد محلي ضمان القروض تقدم ضمانات بقيمة 257 مليون دينار خلال 2024

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس الارصاد : انقلاب حاد على حالة الطقس وامطار غزيرة اعتباراً من هذا الموعد

جانب من توقيع المذكرة

أخبار محلية مذكرة تفاهم لتوفير عمالة وافدة مقابل تشغيل الأردنيين

تعبيرية

طب وصحة منتجات منزلية شائعة قد تملأ منزلك بجسيمات خطيرة على الصحة



 




الأكثر مشاهدة