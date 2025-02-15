العقبة تودع الشاب عمر أبو قاعود

الوكيل الإخباري- ودع اهالي العقبة الشاب عمر ابو قاعود الذي وافته المنية يوم أمس إثر حادث سير مؤلم .



ونعى مقربون ونشطاء مواقع التواصل الشاب الراحل عبر صفحاتهم على مواقع التواصل واصفين طيب خلقه وحسن اثره



كما تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو اولي للحظة وقوع الحادث المروع:

اضافة اعلان