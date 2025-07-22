العقبة.. جمعية الهدب تنظم مهرجانا بالمناسبات الوطنية

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "شادي رمزي " المجالي خلال رعايته الفعالية إن سلطة العقبة تولي اهتماما كبيرا بقضايا ذوي الإعاقة وتسعى من خلال برامجها وشراكاتها المحلية والدولية إلى دعم وتمكين هذه الفئات وتوفير بيئة دامجة تضمن لهم حياة كريمة.
وأضاف، إن مثل هذه المبادرات تسهم في ترسيخ قيم التكافل والتضامن مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والأشخاص من ذوي (متلازمة داون) بشكل خاص، ما يسهم في تعزيز مكانة العقبة كمجتمع يراعي احتياجات جميع أفراده دون استثناء.
من جانبه أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة المرافق ياسر الشوابكة أن دعم الشركة لجمعية هدب يأتي تجسيدًا لمسؤوليتها المجتمعية والتزامها كشريك فاعل في تمكين ذوي الإعاقة من متلازمة داون وتعزيز حضورهم في الفعاليات الوطنية.
بدورها أوضحت رئيسة جمعية الهدب باندا المساعدة أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود الجمعية لدمج أبناء متلازمة داون في المجتمع المحلي وتسليط الضوء على قدراتهم من خلال مشاركتهم في الفقرات الفنية والكشفية والثقافية وعروض الأزياء التراثية، إلى جانب استعراض قصص النجاح الملهمة لأبناء الجمعية.
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