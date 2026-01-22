الخميس 2026-01-22 10:36 م

العقبة: حملات تشجير ضمن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة

الوكيل الإخباري-    نفذ مجلس الخدمات المشتركة، اليوم الخميس، ضمن الحملة الوطنية للتشجير والتخضير، حملة زراعة 700 شتلة حرجية على الطريق الخلفي المؤدي إلى مكب النفايات الصلبة، بمشاركة رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة لمجلس محافظة العقبة، ونقابة المهندسين الزراعيين، ومبادرات شبابية ومجتمعية وذلك لتحسين المشهد البيئي والحد من الانبعاثات والغبار.

وأكد رئيس مجلس الخدمات المشتركة أحمد السيايده، أن الحملة تعكس التزام المجلس بدوره البيئي والمجتمعي، وتنسجم مع خطة وزارة الإدارة المحلية الهادفة إلى توسيع الرقعة الخضراء وتعزيز الاستدامة البيئية.

 
 


