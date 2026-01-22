العقبة: حملات تشجير ضمن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة

الوكيل الإخباري- نفذ مجلس الخدمات المشتركة، اليوم الخميس، ضمن الحملة الوطنية للتشجير والتخضير، حملة زراعة 700 شتلة حرجية على الطريق الخلفي المؤدي إلى مكب النفايات الصلبة، بمشاركة رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة لمجلس محافظة العقبة، ونقابة المهندسين الزراعيين، ومبادرات شبابية ومجتمعية وذلك لتحسين المشهد البيئي والحد من الانبعاثات والغبار.

اضافة اعلان