العقبة: حملات تشجير ضمن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة

وأكد رئيس مجلس الخدمات المشتركة أحمد السيايده، أن الحملة تعكس التزام المجلس بدوره البيئي والمجتمعي، وتنسجم مع خطة وزارة الإدارة المحلية الهادفة إلى توسيع الرقعة الخضراء وتعزيز الاستدامة البيئية.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد: تسرب الصرف الصحي تسبب بانهيار جزئي في شارع "إسلام اباد"
-
مستشار الملك لشؤون العشائر يزور مادبا ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة
-
إرادة ملكية بالموافقة على فتح سفارة كولومبيا في عمّان
-
ولي العهد يلتقي المدير التنفيذي لشركة "إمبراير" لصناعة الطائرات
-
4 اصابات بحريق في محل تجاري بعمّان
-
"الأشغال" تبدأ دراسة توسعة طريق أم قيس - كفر أسد
-
"الاستهلاكية المدنية" تعلن توفر كميات كافية من زيت الزيتون خلال الأيام المقبلة
-
ولي العهد يلتقي الرئيس الإندونيسي في دافوس