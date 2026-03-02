الإثنين 2026-03-02 07:22 م

العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ: حركة ميناء العقبة اعتيادية

الإثنين، 02-03-2026 06:49 م

الوكيل الإخباري- أكد مدير العمليات والأرصفة المتخصصة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمد الهلاوي، الاثنين، أن حركة ميناء العقبة طبيعية ولم تتأثر بالأحداث الجارية في المنطقة.

وأوضح الهلاوي أن 6 سفن ترسو حاليا في ميناء العقبة بمختلف أنواع البضائع من حيوانات حية وحبوب وحديد وأخشاب.


ولفت إلى أن السفن أَمَّتعلى الميناء حسب الجدول المقرر لها دون أي تأخير.


وأشار إلى أن عمليات تفريغ البضائع من البواخر تسير على أعلى معايير السلامة.


وتحدث عن أن سفن اًمجدول لها الوصول إلى الميناء خلال الأيام المقبلة تحتوي على حيوانات حية وحبوب وغيرها.


وبين أن الأحداث الجارية في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز لا يؤثر على ميناء العقبة بشكل مباشر، مضيفا أن معظم واردات المملكة من دول أوروبا والبرازيل والصين.


وتابع "حاليا نحن مفعلون خطط الطوارئ للتعامل مع الأحداث الجارية لأن ميناء العقبة حيوي وميناء عامل على مدار 24 ساعة، ويمكن أن يتأثر في الحرب الحالية الموجودة وممكن أن يسقط أي من الأجسام الطائرة خلال هذه الفترة".


وأشار إلى وجود لجنة الطوارئ الرئيسية وفرق العمل الميدانية التي تقوم على عمليات متابعة الحيثيات من الجهات الأمنية.

 
 


