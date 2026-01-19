"العقبة للنقل" تحقق رقما قياسيا بـ1.5 مليون راكب خلال عام2025

الوكيل الإخباري- احتفلت شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية بتحقيقها رقما قياسيا، بوصول عدد مستخدمي خدمات النقل خلال العام الماضي إلى 1.5 مليون راكب.

اضافة اعلان



جاء ذلك في حفل رعاه رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، بحضور محافظ العقبة أيمن العوايشة، وأعضاء مجلس المفوضين، وفعاليات رسمية ومجتمعية.