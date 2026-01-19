"العقبة للنقل" تحقق رقما قياسيا بـ1.5 مليون راكب خلال عام2025

جاء ذلك في حفل رعاه رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، بحضور محافظ العقبة أيمن العوايشة، وأعضاء مجلس المفوضين، وفعاليات رسمية ومجتمعية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، خالد أبو عبدالله، إن هذه القفزة النوعية تأتي ضمن خارطة طريق واضحة لبناء نموذج وطني لمنظومة نقل حضري متكاملة وقابلة للتعميم على مستوى المملكة، وتعكس نجاح نهج الشركة التطويري القائم على التوسع المدروس، وتحسين جودة الخدمة، ورفع كفاءة التشغيل.
