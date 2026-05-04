"العقبة للنقل": نقل 619 ألف راكب خلال 4 أشهر

الوكيل الإخباري- سجلت شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية رقما قياسيا في عدد الركاب خلال الربع الأول من العام الحالي 2026، إذ بلغ عددهم 416 ألف راكب مقارنة بـ 277 ألف راكب للفترة ذاتها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 51%.

وقالت الشركة في بيان، إنها سجلت خلال شهر نيسان 202 ألف راكب، وهو أعلى رقم شهري في تاريخها منذ التأسيس، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الركاب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 619 ألف راكب، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة النمو واتساع قاعدة المستخدمين بما يعزز خدمات النقل العام كخيار رئيسي للتنقل داخل المدينة.



وأكد مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار محمد أبو عمر أن الأرقام القياسية التي حققتها الشركة تعكس نقلة نوعية في كفاءة أدائها التشغيلي، وتأتي امتدادا لما سجلته خلال العام الماضي بتجاوز مليون ونصف المليون راكب، بما يعزز من مستوى الثقة بخدمات النقل العام في مدينة العقبة.



وأشار أبو عمر إلى أن هذه النتائج جاءت نتيجة حزمة من المشاريع التي تبنّتها الشركة ضمن خططها الاستراتيجية، بما يتواءم مع الخطة الاستراتيجية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر.



وأكد استمرار دعم السلطة للشركة وتمكينها من تنفيذ برامجها التطويرية، منوها في الوقت ذاته إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال 14 حافلة جديدة لتحديث الأسطول، إضافة إلى إعادة هيكلة خطوط النقل العام في مدينة العقبة على مختلف المستويات بما يعزز كفاءة التشغيل ويرتقي بمستوى الخدمة.



وأشاد أبو عمر بجهود إدارة الشركة وكوادرها مؤكدا أن العام الحالي سيشهد تحولات نوعية إضافية تعزز من مكانة الشركة وتدعم دورها في تطوير منظومة النقل العام.



بدوره أكد الرئيس التنفيذي للشركة خالد أبو عبد الله أن وصول عدد الركاب إلى 617 ألف راكب خلال فترة زمنية قصيرة يعكس مستوى متقدم من الكفاءة التشغيلية، ويؤكد نجاح الخطط التي ركزت على تطوير منظومة النقل بشكل متكامل، سواء من خلال تحديث الأسطول، أو توسيع نطاق التغطية، أو تحسين جودة الخدمة والانضباط في المواعيد، مضيفا أن إدخال أنظمة الدفع الإلكتروني والتتبع الذكي أسهمت في رفع مستوى الاعتمادية وتعزيز ثقة المستخدمين.



وبين أبو عبد الله أن النمو المسجّل في أعداد الركاب خلال الربع الأول، وما تبعه من رقم قياسي خلال شهر نيسان، يؤشر إلى تحول واضح في أنماط استخدام النقل العام داخل مدينة العقبة، إذ بات يشكّل خيارًا رئيسيًا وموثوقًا لشريحة واسعة من المواطنين، بما ينسجم مع النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده المدينة.



وأشار إلى أن عدد الركاب تجاوز حاجز 1.5 مليون خلال عام 2025، ما شكّل نقطة انطلاق مهمة تم البناء عليها لتحقيق هذه المؤشرات المتقدمة في عام 2026، مؤكدًا أن استمرار هذا الأداء يعكس جاهزية الشركة وقدرتها على استيعاب الزيادة المتواصلة في أعداد الركاب بكفاءة عالية، منوهًا في الوقت ذاته إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تكامل الجهود بين الكوادر العاملة والدعم المؤسسي، إضافة إلى التعاون المستمر مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجهات المعنية، التي كان لها دور كبير في دعم وتطوير منظومة النقل العام وتوفير البيئة المناسبة للنمو.