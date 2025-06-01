العقبة: مسح ترددي لتفعيل الخدمات المتطورة في عدادات المياه الرقمية

الوكيل الإخباري- نفذت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وبالتنسيق مع شركة مياه العقبة، مسحا شاملا للأطياف الترددية في مدينة العقبة، وذلك لدعم وتطوير عمل منظومة القراءة عن بُعد للعدادات الرقمية المنزلية في محافظة العقبة.

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ويهدف المسح إلى تحديد الترددات الملائمة لتشغيل هذه المنظومة دون التداخل مع الترددات الفاعلة في المدينة ورفع كفاءة أداء وخدمات شركة مياه العقبة، وتفعيل خدمة القراءة عن بُعد، والتي تُعد نقلة نوعية في عمليات رصد الاستهلاك وتعزيز الدقة والشفافية في تقديم الخدمة للمستهلك.