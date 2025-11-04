الثلاثاء 2025-11-04 01:52 م
 

العقبة: مفوض الشؤون الاقتصادية يبحث التعاون مع "سيدات الأعمال الأردني الإماراتي"

الوكيل الإخباري-    أكد مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمد أبو عمر، أن العقبة أصبحت تمثل اليوم نموذجا وطنيا وإقليميا في جذب الاستثمارات النوعية وتهيئة بيئة أعمال محفزة، بما ينسجم مع خطة السلطة الاستراتيجية والرؤية الملكية في جعلها منطقة اقتصادية رائدة على مستوى الإقليم.

وأشار إلى حرص السلطة على دعم المبادرات الريادية النسائية وتمكين المرأة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المدينة.


جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي الدكتورة أمل الهدابي وأعضاء المجلس المرافق لها، بحضور مدير ترويج الاستثمار في السلطة المهندس محمد الحسنات، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة بين السلطة وسيدات الأعمال في الأردن والإمارات.

 
 
