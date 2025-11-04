العقبة: مفوض الشؤون الاقتصادية يبحث التعاون مع "سيدات الأعمال الأردني الإماراتي"

الوكيل الإخباري- أكد مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمد أبو عمر، أن العقبة أصبحت تمثل اليوم نموذجا وطنيا وإقليميا في جذب الاستثمارات النوعية وتهيئة بيئة أعمال محفزة، بما ينسجم مع خطة السلطة الاستراتيجية والرؤية الملكية في جعلها منطقة اقتصادية رائدة على مستوى الإقليم.

وأشار إلى حرص السلطة على دعم المبادرات الريادية النسائية وتمكين المرأة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المدينة.