الخميس 2025-05-15 04:03 م
 

العقبة: ورشة عن نظام الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج

العقبة
العقبة
 
الخميس، 15-05-2025 01:21 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، أن تطوير منظومة الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج يمثل أولوية استراتيجية للسلطة، في إطار سعيها لتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي وتعزيز البيئة الاستثمارية، بما يرسخ مكانة العقبة كمركز اقتصادي ولوجستي إقليمي متقدم بالمنطقة .

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جاء ذلك خلال رعايته، افتتاح أعمال الورشة التوعوية المتخصصة عن "نظام الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج" ، التي نظمتها السلطة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة على الصادرات (BAFA)، بمشاركة مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، ومدير المشروع في المكتب الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات نيكو لانغهامر، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات والجهات في كلا القطاعين العام والخاص ذات العلاقة .

 
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