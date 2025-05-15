العقبة: ورشة عن نظام الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج

جاء ذلك خلال رعايته، افتتاح أعمال الورشة التوعوية المتخصصة عن "نظام الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج" ، التي نظمتها السلطة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة على الصادرات (BAFA)، بمشاركة مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، ومدير المشروع في المكتب الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات نيكو لانغهامر، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات والجهات في كلا القطاعين العام والخاص ذات العلاقة .
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