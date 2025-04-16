"العلمية الملكية" تطلق نظام الري العميق في مدرسة بالكرك

الوكيل الإخباري- في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية وندرة مصادر المياه تبرز أهمية الابتكارات التكنولوجية في مجال الزراعة والري كوسيلة فعالة للتكيف مع هذه الظروف، ومن هذا المنطلق شهدت مدرسة الأمير زيد بن الحسين الثانوية المهنية في الكرك افتتاح نظام الري العميق والذكي المستدام الذي تم إنجازه بالتعاون بين الجمعية العلمية الملكية ووزارة التربية والتعليم.

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ويمثل المشروع خطوة رئيسة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية حيث يتم تسخير التقنيات الحديثة ليس فقط لتلبية احتياجات الزراعة ولكن أيضًا للمساهمة في تشكيل وعي مجتمعي بشأن الاستخدام الرشيد للمياه.



وأشاد مدير الشؤون الإدارية والمالية بمديرية التربية والتعليم في منطقة القصر أحمد المحادين خلال افتتاحه الحفل بالرؤية الملكية السامية في دعم المؤسسات الوطنية بعضها لبعض وعلى دور الجمعية العلمية الملكية والجهود التي تبذل من أجل استخدام الأنظمة الحديثة للري في ظل شح الأمطار.



وأعرب مدير المدرسة الدكتور إبراهيم الكفاوين عن شكره لفريق الجمعية العلمية الملكية على جهودهم لتعريف المزارعين والمهتمين بأساليب الري الحديثة والذكية التي تساهم في الحفاظ على المياه.



وأشار مدير مركز المياه والبيئة والتغير المناخي في الجمعية العلمية الملكية الدكتور المؤيد السيد الى الشراكة المثمرة مع وزارة التربية والتعليم ممثلةً بمديرية التربية وإدارة المدرسة وعبّر عن تقديره لتعاونهم الكبير في إنجاز المشروع.



وأوضح أن النظام يمثل نموذجًا تطبيقيًا للتدريب المهني الزراعي والجامعي على استخدام تقنيات الزراعة والري الحديثة وبما يسهم في توطين المعرفة وتحسين كفاءة استخدام المياه والتحول نحو ممارسات زراعية ذكية.



وأضاف، إن هذه الفعالية تأتي في إطار مشروع "بركة" الذي تنفذه الجمعية في عدد من المحافظات وبتمويل من بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن.



وتخلل الحفل الذي حضره عدد من المسؤولين في القطاع الحكومي والمجتمع المحلي مداخلات المزارعين حيث أعرب عدد منهم عن فتح أبواب مزارعهم من أجل التدريب والتعليم للاستفادة من هذا المشروع الذي يرفع كفاءة استخدام مياه الري بشكل كبير.



وأشار كل من المهندس حسام الدين الحاج علي رئيس قسم الأمن الغذائي والمهندس عبد الغني عرب المختص في قسم التغير المناخي في الجمعية إلى رؤية الجمعية في تبني أدوات الزراعة الذكية مناخياً لتحقيق الأمن الغذائي لمواجهة الآثار المتوقعة للتغيرات المناخية لا سيما في مناطق الجنوب.



وجال الحضور في حقل الزيتون بالمدرسة حيث قدم المهندس علي الرواشدة مدير الشركة المحلية المنفذة شرحًا وافيًا حول آلية استخدام نظام الري العميق الذي يوصل المياه مباشرة إلى الجذور بالإضافة إلى توضيح مكونات نظام الري الذكي منها حساسات الرطوبة ومحابس كهربائية ولوحة تحكم إلكترونية مرتبطة بمحطات الرصد الجوي عبر الإنترنت ما يسمح بتنسيق عمليات الري تلقائيًا اعتمادًا على توقعات الطقس كما تم استعراض نظام حصاد مياه الأمطار من سطح المدرسة.