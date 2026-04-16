العلم الأردني بين الدستور والتاريخ .. مواصفات ودلالات لا تتغير

الوكيل الإخباري- يشكّل يوم العلم الأردني، الذي يصادف في السادس عشر من نيسان من كل عام، مناسبة وطنية جامعة لاستحضار رمزية الراية الأردنية، واستعراض دلالاتها التاريخية ومواصفاتها الدستورية الدقيقة، التي جعلت منها أحد أبرز رموز السيادة والوحدة الوطنية.





وجاء في المادة (4) من الدستور الأردني أن الراية تُحدد وفق الشكل والمقاييس التالية: "تكون الراية على الشكل والمقاييس التالية: طولها ضعف عرضها، وتقسَم أفقياً إلى ثلاث قطع متساوية متوازية: العليا منها سوداء، والوسطى بيضاء، والسفلى خضراء، ويوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية، وارتفاعه مساوٍ لنصف طولها".



ويضيف النص الدستوري أن المثلث الأحمر يتوسطه كوكب أبيض سباعي الأشعة، "مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية، وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث، وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا المثلث"، في توصيف دقيق يعكس هندسة دستورية ثابتة تحكم شكل العلم الأردني.



وفي سياق رمزية الألوان، يستمد العلم الأردني دلالاته التاريخية من راية الثورة العربية الكبرى التي انطلقت عام 1916، حيث يرمز اللون الأسود إلى راية العقاب المرتبطة بالدولة العباسية، فيما يشير اللون الأبيض إلى الدولة الأموية، ويعبر اللون الأخضر عن الدولة الفاطمية وشعار آل البيت، بينما يرمز اللون الأحمر إلى الراية الهاشمية التي حملها الأشراف عبر التاريخ.



أما النجمة السباعية التي تتوسط المثلث الأحمر، فتجسد معاني روحية ووطنية، إذ ترمز إلى السبع المثاني في سورة الفاتحة .



ويعد العلم الأردني، الذي اعتمد بشكله الحالي عام 1922 وثُبّت دستورياً في عام 1928، رمزاً ثابتاً للسيادة الوطنية ووحدة الأردنيين، حيث يرفرف في مختلف المناسبات الوطنية والرسمية، ويشكل حضوراً دائماً في وجدان المواطنين.



وتبرز هذه المناسبة الوطنية أهمية تعزيز الوعي بالرموز الوطنية، وترسيخ قيم الانتماء والولاء، في ظل استمرار مسيرة البناء والتنمية، ليبقى العلم الأردني عنواناً جامعاً لهوية الدولة وتاريخها ومكانتها.





