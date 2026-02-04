العلوم الإسلامية العالمية تحتفل بعيد ميلاد الملك

الوكيل الإخباري- احتفلت جامعة العلوم الإسلامية العالمية بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الرابع والستين برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، وبحضور رئيس الجامعة الدكتور جعفر الفناطسة، وأمين عام الوزارة شادي المساعدة، وعدد من المسؤولين، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

