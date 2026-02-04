الأربعاء 2026-02-04 09:44 م

العلوم الإسلامية العالمية تحتفل بعيد ميلاد الملك

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الأربعاء، 04-02-2026 08:38 م

الوكيل الإخباري-    احتفلت جامعة العلوم الإسلامية العالمية بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الرابع والستين برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، وبحضور رئيس الجامعة الدكتور جعفر الفناطسة، وأمين عام الوزارة شادي المساعدة، وعدد من المسؤولين، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

وأكد محافظة، أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تشكل محطة جامعة تستحضر الإنجازات المتواصلة التي تحققت في عهد جلالة الملك، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية في الجامعات الأردنية يأتي انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية للارتقاء بمستوى التعليم العالي وتحسين البيئة التعليمية والخدمية.

 
 


