العلوم التطبيقية تحقق مراتب متقدمة في تصنيف "كيو إس"العالمي 2025

ويستند هذا التصنيف إلى معايير دقيقة تشمل السمعة الأكاديمية، وسمعة أصحاب العمل، والاستشهادات البحثية، ومؤشر H-index الذي يقيس تأثير الأبحاث العلمية، ويغطي التصنيف مجالات أكاديمية متعددة، مثل العلوم الطبيعية، والهندسة، والطب، والعلوم الاجتماعية، والإنسانيات.
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