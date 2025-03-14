العلوم التطبيقية تحقق مراتب متقدمة في تصنيف "كيو إس"العالمي 2025

الوكيل الإخباري- انضمت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إلى قائمة الجامعات المصنفة عالميًا ضمن تصنيف QS العالمي للتخصصات الأكاديمية (QS World University Rankings by Subject 2025)، وهو أحد أهم التصنيفات السنوية التي تصدرها مؤسسة QS لتقييم أداء الجامعات عالميًا حسب التخصصات المختلفة.

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