"العلوم والتكنولوجيا" تدخل ضمن أفضل 500 جامعة في العالم

الوكيل الإخباري- دخلت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ضمن قائمة أفضل 500 جامعة في العالم، بعد أن حلت في المرتبة 461 عالميا وفق تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2026 .

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وبحسب البيان الصادر عن الجامعة، فإن هذا الإنجاز الأردني والتاريخي، يسهم بترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية متقدمة، و يعزز حضور الأردن على خريطة التعليم العالي الدولية.