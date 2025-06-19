"العلوم والتكنولوجيا" تدخل ضمن أفضل 500 جامعة في العالم

وبحسب البيان الصادر عن الجامعة، فإن هذا الإنجاز الأردني والتاريخي، يسهم بترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية متقدمة، و يعزز حضور الأردن على خريطة التعليم العالي الدولية.
ويعد هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة الجامعة التي لم يمض على تأسيسها سوى اقل من أربعة عقود، إذ تعد واحدة من أصغر الجامعات سنا في العالم التي تصل إلى هذا التصنيف المتقدم، في مؤشر واضح على التقدم المتسارع الذي حققته خلال السنوات الأخيرة.
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