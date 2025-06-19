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"العلوم والتكنولوجيا" تدخل ضمن أفضل 500 جامعة في العالم

جامعة العلوم والتكنولوجيا
جامعة العلوم والتكنولوجيا
 
الخميس، 19-06-2025 12:59 م

الوكيل الإخباري-   دخلت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ضمن قائمة أفضل 500 جامعة في العالم، بعد أن حلت في المرتبة 461 عالميا وفق تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2026 .

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وبحسب البيان الصادر عن الجامعة، فإن هذا الإنجاز الأردني والتاريخي، يسهم بترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية متقدمة، و يعزز حضور الأردن على خريطة التعليم العالي الدولية.


ويعد هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة الجامعة التي لم يمض على تأسيسها سوى اقل من أربعة عقود، إذ تعد واحدة من أصغر الجامعات سنا في العالم التي تصل إلى هذا التصنيف المتقدم، في مؤشر واضح على التقدم المتسارع الذي حققته خلال السنوات الأخيرة.

 
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