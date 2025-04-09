"العلوم والتكنولوجيا" تنظّم فعالية بعنوان"نافذة على تخصص العلاج التنفسي"

الوكيل الإخباري- نظّمت كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، فعالية توعوية بعنوان: "نافذة على تخصص العلاج التنفسي".

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وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم خلال رعايته للفعالية التي حضرها نائبا رئيس الجامعة، الدكتور بشير خصاونة، والدكتورة منى أبو دلو، إن استحداث برنامج العلاج التنفسي في الجامعة يأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، التي تسعى إلى تحسين الموارد البشرية وتطوير الرعاية الصحية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.