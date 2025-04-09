"العلوم والتكنولوجيا" تنظّم فعالية بعنوان"نافذة على تخصص العلاج التنفسي"

وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم خلال رعايته للفعالية التي حضرها نائبا رئيس الجامعة، الدكتور بشير خصاونة، والدكتورة منى أبو دلو، إن استحداث برنامج العلاج التنفسي في الجامعة يأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، التي تسعى إلى تحسين الموارد البشرية وتطوير الرعاية الصحية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن هذا البرنامج سيسهم في خفض التكلفة الاقتصادية الناتجة عن الأمراض التنفسية، وسيدعم تطوير كفاءات وطنية تتمتع بقدرات تنافسية على المستوى الدولي، ما يشكل محورًا أساسيًا في رؤية التحديث الاقتصادي.
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