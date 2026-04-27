"العلوم والتكنولوجيا" تنظم معرض التراث الأردني​

وأشاد عميد شؤون الطلبة في الجامعة، الدكتور ماجد مساعدة، في بيان اليوم الاثنين، بمستوى التنظيم والتفاعل الذي شهده المعرض، مؤكدا أهمية دعم الأنشطة اللامنهجية وتوسيع نطاق البرامج الثقافية والوطنية، بما يتيح للطلبة التعبير عن هويتهم الوطنية وترسيخ قيم الانتماء، وتحويل هذا الوعي إلى ممارسات إيجابية تسهم في الحفاظ على موروث المجتمع وتعزيز تماسكه.
وقال إن عمادة شؤون الطلبة تواصل جهودها في تنظيم الفعاليات الوطنية التي تعزز ارتباط الطلبة بجذورهم الثقافية بأساليب حديثة ومبتكرة، وتوفر بيئة حاضنة للإبداع، بما يسهم في صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم، وإعداد جيل واع ومعتز بهويته الوطنية وقادر على تمثيلها بأفضل صورة.
