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"العلوم والتكنولوجيا" تنظم ندوة حول دور المرأة بالتنمية المستدامة

جامعة العلوم والتكنولوجيا
جامعة العلوم والتكنولوجيا
 
الثلاثاء، 20-05-2025 03:32 م

الوكيل الإخباري-   نظمت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، اليوم الثلاثاء، ندوة حوارية بعنوان: "بناء الأمة: قيادة المرأة في صميم التنمية المستدامة في الأردن"، قدمتها الدكتورة رويدا المعايطة، بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتورة منى أبو دلو.

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وتناولت المعايطة، خلال الندوة أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة الأردنية في مجالات التنمية المستدامة، مؤكدة حضورها الفاعل في الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية والأكاديمية.


وأشارت إلى أن التشريعات التي أقرت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني وفرت للمرأة البيئة الداعمة لممارسة دورها القيادي في مختلف القطاعات.

 
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