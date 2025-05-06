الثلاثاء 2025-05-06 02:43 م
 

"العلوم والتكنولوجيا" تنظم يوم البحث الأردني الأوروبي

جامعة العلوم والتكنولوجيا
جامعة العلوم والتكنولوجيا
 
الثلاثاء، 06-05-2025 11:28 ص

الوكيل الإخباري-    نظمت عمادة البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، فعالية "يوم البحث الأردني الأوروبي" بالتعاون مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

اضافة اعلان


وتشكل الفعالية منصة استراتيجية لتوطيد أواصر التعاون الأكاديمي والعلمي بين الباحثين الأردنيين ونظرائهم الأوروبيين وترسيخ مفاهيم الابتكار المشترك والتبادل المعرفي بين المؤسسات البحثية في كلا الجانبين.


وأكدت نائبة رئيس الجامعة الدكتورة منى أبو دلو خلال رعايتها الافتتاح مندوبة عن رئيس الجامعة، أهمية الاشتراكية البحثية العالمية والاستثمار في المشاريع البحثية المدعومة خارجيًا.

 
gnews

أحدث الأخبار

​ مصنع أسمنت "باجل"

عربي ودولي الغارات الإسرائيلية حولت مصدر رزق آلاف اليمنيين إلى ركام

ل

أخبار محلية تعيين نزار حداد ممثلاً لمنظمة الفاو ومديراً لبرامجها في السعودية

ل

أخبار محلية الهواري يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لإعداد استراتيجية القطاع الصحي

ل

أخبار محلية وزير الثقافة يفتتح بازار الخضر السنوي في ماحص والفحيص

قبقثب

طب وصحة الشموع المعطرة... رائحة جذابة بمخاطر صحية محتملة!

يق

طب وصحة علامات مبكرة قد تشير للإصابة بالخرف في سن الأربعين

LX700h الجديدة كليًا في الأردن

أخبار الشركات المركزية لكزس تكشف النقاب عن سيارتها LX700h الجديدة كليًا في الأردن المزوّدة بابتكارات هايبرد استثنائية ضمن سلسلة LX

يبر

فن ومشاهير أصالة تثير الجدل بسبب شخص أراد التقاط صورة ‘سيلفي‘ معها



 
 





الأكثر مشاهدة