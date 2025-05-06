"العلوم والتكنولوجيا" تنظم يوم البحث الأردني الأوروبي

وتشكل الفعالية منصة استراتيجية لتوطيد أواصر التعاون الأكاديمي والعلمي بين الباحثين الأردنيين ونظرائهم الأوروبيين وترسيخ مفاهيم الابتكار المشترك والتبادل المعرفي بين المؤسسات البحثية في كلا الجانبين.
وأكدت نائبة رئيس الجامعة الدكتورة منى أبو دلو خلال رعايتها الافتتاح مندوبة عن رئيس الجامعة، أهمية الاشتراكية البحثية العالمية والاستثمار في المشاريع البحثية المدعومة خارجيًا.
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