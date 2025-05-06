"العلوم والتكنولوجيا" تنظم يوم البحث الأردني الأوروبي

الوكيل الإخباري- نظمت عمادة البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، فعالية "يوم البحث الأردني الأوروبي" بالتعاون مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

اضافة اعلان



وتشكل الفعالية منصة استراتيجية لتوطيد أواصر التعاون الأكاديمي والعلمي بين الباحثين الأردنيين ونظرائهم الأوروبيين وترسيخ مفاهيم الابتكار المشترك والتبادل المعرفي بين المؤسسات البحثية في كلا الجانبين.