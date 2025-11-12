العلوم والتكنولوجيا وتمبل الأميركية توقعان اتفاقيات تعاون اكاديمي

ووقع الاتفاقيات عن جامعة العلوم والتكنولوجيا رئيسها الدكتور خالد السالم وعن جامعة تمبل رئيسها الدكتور ديفيد بوردمان.
و أكّد الدكتور السالم أن هذه البرامج تمثّل ترجمة حقيقية لرؤية الجامعة في تدويل التعليم وفتح آفاق عالمية أمام الطلبة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع جامعة تمبل الأميركية ليست مجرد تعاون أكاديمي، بل استثمار في مستقبل الشباب الأردني وتمكين طاقاتهم الإبداعية.
من جانبه، عبّر الدكتور بوردمان عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكدًا أنها تعكس قوة البرامج الأكاديمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وثقة جامعة تمبل بمخرجاتها، معربًا عن تطلّع جامعة تمبل لاستقبال طلبة متميزين يسهمون في إثراء بيئتها التعليمية وتعزيز مجالات البحث المشتركة بين المؤسستين.
وشملت الاتفاقية الأولى التعاون بين الجامعتين في المجالات البحثية والتعليمية، والثانية تتعلق بالبرنامج المزدوج للبكالوريوس والماجستير الذي يُعد نموذجًا رياديًا في التعاون الأكاديمي الدولي، ويهدف إلى تمكين طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية من خوض تجربة تعليمية عالمية من خلال دراسة ثلاث سنوات في الجامعة للبرامج التي مدتها أربع سنوات، أو أربع سنوات للبرامج التي مدتها خمس سنوات، ثم الانتقال إلى جامعة تمبل الأميركية لاستكمال سنتين إضافيتين وفق نظامي (3+2) و(4+2). ويُمنح الطلبة بعد استكمال البرنامج درجة البكالوريوس من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ودرجة الماجستير من جامعة تمبل الأميركية، ما يعزز من تنافسيتهم الأكاديمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي.
وتتعلق الاتفاقية الثالثة ببرنامج نقل طلبة البكالوريوس، الذي يتيح لطلبة الجامعة ممن أتمّوا سنتين دراسيتين للبرامج التي مدتها أربع سنوات، أو ثلاث سنوات دراسية للبرامج التي مدتها خمس سنوات، استكمال دراستهم في جامعة تمبل الأميركية والحصول على درجة البكالوريوس منها، مع الاستفادة من خصومات خاصة على الرسوم الدراسية.
وبحث وفد جامعة العلوم والتكنولوجيا خلال لقائه عمداء الكليات الطبية والهندسية، وإدارة مستشفى تمبل التعليمي، آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك بين الجانبين.
