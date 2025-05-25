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"العمل": إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص ما زالت 70 يوما

وزارة العمل
وزارة العمل
 
الأحد، 25-05-2025 03:08 م

الوكيل الإخباري-   أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص لم يتم زيادتها من 70-90 يوما حتى هذه اللحظة.

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واشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون العمل ما زال في عهدة مجلس الأمة.


وأوضح الزيود انه في حال إقرار التعديلات يحتاج مشروع القانون إلى استكمال السير بقنواته الدستورية وهي توشيحه بالإرادة الملكية السامية ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية.

 
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