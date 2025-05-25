"العمل": إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص ما زالت 70 يوما

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص لم يتم زيادتها من 70-90 يوما حتى هذه اللحظة.

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واشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون العمل ما زال في عهدة مجلس الأمة.