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"العمل": الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية تشمل تصاريح العمل قبل 2023/12/31

وزارة العمل
وزارة العمل
الأربعاء، 06-11-2024 03:07 م

الوكيل الإخباري-   أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية التي أعلنها وزير العمل خالد البكار تشمل تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية المنتهية أو الملغية قبل تاريخ 2023/12/31.

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وبين الزيود أن هذه الإجراءات التنظيمية لا تشمل تصاريح العمل بعد 2024/1/1.

 
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