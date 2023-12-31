"العمل": الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية تشمل تصاريح العمل قبل 2023/12/31

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية التي أعلنها وزير العمل خالد البكار تشمل تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية المنتهية أو الملغية قبل تاريخ 2023/12/31.

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