"العمل": الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية تشمل تصاريح العمل قبل 2023/12/31

وبين الزيود أن هذه الإجراءات التنظيمية لا تشمل تصاريح العمل بعد 2024/1/1.
-
أخبار متعلقة
-
الانتهاء من حفر 29 بئرا ضمن مشروع فوسفات الريشة
-
الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب الحالة الجوية
-
11 قرار إغلاق وتحويل 19 محطّة وصهريج إلى النائب العام
-
العبداللات: الأردن يعرض تقريره الرابع أمام لجنة مناهضة التعذيب بجنيف
-
إغلاق تلفريك عجلون لمدة 8 أيام اعتبارا من 12 الشهر الحالي لإجراء الصيانة
-
الوطني لحقوق الإنسان يقدم تقريرا موازيا للجنة مناهضة التعذيب في جنيف
-
ورشة عمل لمدراء المعاهد وضباط الاتصال لتعزيز الترويج الإعلامي لمؤسّسة التدريب المهني
-
المستقلة للانتخاب تستعرض تقارير ونتائج منصة رصد المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي