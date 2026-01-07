العمل تبحث تشغيل الممرضين الأردنيين في ايطاليا

وأكد دوجان بحضور عضو مجلس نقابة الممرضين الدكتور عبد الله حيمور حرص وزارة العمل على تسويق الكفاءات الأردنية في الخارج سواء في الأسواق الإقليمية أو العالمية.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يمهد الطريق أمام الممرضيين الأردنيين للعمل في القطاع الخاص الإيطالي، لافتا إلى انه سيتم بحث التفاصيل الفنية بين الجانب الإيطالي ونقابة الممرضين وباقي الجهات المعنية بإشراف وزارة العمل.
بدوره أكد مستشار رئيس مقاطعة لومبارديا الإيطالية الدكتور ماركو فارك أن إيطاليا ترحب باستقطاب الكفاءات الأردنية في قطاع التمريض، مشيرا إلى أن أبواب التعاون مفتوحة بين الأردن وإيطاليا.
وأضاف أن القطاع الصحي الإيطالي لديه فرص عمل لإستقطاب الممرضين الأردنيين.
من جانبه عضو مجلس نقابة الممرضين الدكتور عبد الله حيمور أكد أن النقابة تدعم تشغيل الممرضين الأردنيين في ايطاليا بالتنسيق مع وزارة العمل، مشيرا إلى أنه يوجد على الأقل ألفي ممرض يبحثون عن فرص عمل من أعضاء الهيئة العامة للنقابة.
