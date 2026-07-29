العمل تتعامل مع 22 عقدا جماعيا و28 نزاعا عماليا في النصف الأول للعام الحالي

الوكيل الإخباري- بلغ عدد عقود العمل الجماعية التي وقعتها مديرية علاقات العمل في وزارة العمل خلال النصف الأول من العام الحالي 22 عقدا جماعيا، شملت عددا من القطاعات.

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وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود اليوم الأربعاء، إن الوزارة تعاملت من خلال مديرية علاقات العمل مع 28 نزاعا عماليا منذ بداية العام الحالي، منها 21 نزاعا انتهت بمرحلة التفاوض المباشر، وآخر انتهى في مرحلة مندوب التوفيق، ونزاعين تم حسمهما في مرحلة المحكمة العمالية، منوها إلى أن 4 نزاعات مازالت قيد الإجراء.



وأضاف إن من أبرز القطاعات التي تعاملت معها مديرية علاقات العمل في الوزارة بخصوص النزاعات العمالية والعقود الجماعية قطاعات الكهرباء، صالونات التجميل، الفنادق والتعدين، الصناعات الغذائية، صناعة الغزل والنسيج، تجارة السيارات، الطيران، الاتصالات، والموانىء والسكك الحديدية.