 
الخميس 2025-01-09 04:57 م
 

"العمل" تتلقى 830 شكوى من إربد خلال 2024

وزارة العمل
وزارة العمل
الخميس، 09-01-2025 03:32 م
الوكيل الإخباري-   أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة العمل في محافظة إربد العام الماضي من خلال المنصة الإلكترونية "حماية" بلغ 830 شكوى.اضافة اعلان


وقال الزيود اليوم الخميس، إن عدد الزيارات التي قامت بها فرق التفتيش التابعة للوزارة في المحافظة خلال العام الماضي بلغ 5465 زيارة تفتيشية، وتم تسجيل 624 مخالفة.

وأوضح أن أعلى عدد من الشكاوى العمالية على المنصة كان بخصوص عدم دفع الأجور، تلاها شكاوى تتعلق بإنهاء الخدمة لعقد العمل غير محدد المدة أو عدم وجود عقد عمل، وباقي الشكاوى كانت تتعلق بإجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب، وتقديم الاستقالة، ومطالبات بدل الإجازة السنوية أو خصم الإجازة، ومطالبات العمل الإضافي وبدل العطل الرسمية والأعياد، وتخفيض الأجور، وعدم إعطاء نسخة من عقد العمل، وعدم دفع الحد الأدنى للأجور.

وأكد أن الوزارة تستقبل جميع أنواع الشكاوى العمالية عبر منصة "حماية" ويتم التعامل مع الشكاوى بحسب نوعها. ويقوم مفتش العمل بالتواصل مع العامل وصاحب العمل للتحقق من تفاصيل الشكوى، وفي حال لم يتجاوب صاحب العمل مع إجراءات الوزارة، يتم تحرير مخالفة بحق منشأته لتحصيل الحقوق العمالية للعامل المشتكي إذا ثبتت صحة الشكوى وكانت من اختصاص وزارة العمل.
 
gnews

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