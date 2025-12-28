العمل تحرر 5803 مخالفات وتنفذ أكثر من 28 ألف زيارة تفتيشية خلال 11 شهرًا

وبحسب تقرير مديرية التفتيش المركزية في الوزارة، نفذت فرق التفتيش خلال الفترة ذاتها 28507 زيارات تفتيشية، إلى جانب تنفيذ 22 حملة تفتيشية موجهة استهدفت قطاعات اقتصادية معينة.
وفيما يتعلق بالشكاوى العمالية، استقبلت وزارة العمل عبر منصتها الإلكترونية "حماية" 9028 شكوى حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، جرى تسوية 4656 شكوى منها مع أصحاب العمل، ما أسهم في تحصيل الحقوق العمالية للعمال المشتكين.
كما تم تحرير 1061 مخالفة بحق منشآت لم تلتزم بإجراءات الوزارة، فيما بلغ عدد الشكاوى العمالية قيد الإجراء 90 شكوى.
وتصدرت شكاوى عدم دفع الأجور قائمة الشكاوى بواقع 3783 شكوى، تلتها شكاوى عدم منح شهادة خبرة بعدد 684 شكوى، ثم شكاوى إنهاء الخدمة في العقود غير محددة المدة والتي بلغت 600 شكوى.
-
أخبار متعلقة
-
زراعة اربد: الهطولات المطرية الحالية تبشر بموسم زراعي جيد
-
الأمن العام : ضبط مطلق النار في نفق الدوار الرابع
-
صندوق الزكاة يقر كسوة الشتاء للأسر والأيتام المستفيدين
-
توقف مؤقت في خدمات الاستهلاكية المدنية
-
أكثر من 1.5 مليون مركبة خضعت للفحص الفني في الحملة الشتوية
-
أمانة عمان تتعامل مع 96 ملاحظة منذ بدء المنخفض الجوي
-
4025 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل السبت
-
تحويل نظام المحاضرات في الطفيلة التقنية لنظام التعلم عن بعد بسبب الأحوال الجوية