الأحد 2025-12-28 01:18 م

العمل تحرر 5803 مخالفات وتنفذ أكثر من 28 ألف زيارة تفتيشية خلال 11 شهرًا

وزارة العمل في عمّان
وزارة العمل
الأحد، 28-12-2025 11:24 ص

الوكيل الإخباري- حررت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 5803 مخالفات، إضافة إلى توجيه 7950 إنذارًا لمنشآت ثبت عدم التزامها بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وبحسب تقرير مديرية التفتيش المركزية في الوزارة، نفذت فرق التفتيش خلال الفترة ذاتها 28507 زيارات تفتيشية، إلى جانب تنفيذ 22 حملة تفتيشية موجهة استهدفت قطاعات اقتصادية معينة.


وفيما يتعلق بالشكاوى العمالية، استقبلت وزارة العمل عبر منصتها الإلكترونية "حماية" 9028 شكوى حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، جرى تسوية 4656 شكوى منها مع أصحاب العمل، ما أسهم في تحصيل الحقوق العمالية للعمال المشتكين.


كما تم تحرير 1061 مخالفة بحق منشآت لم تلتزم بإجراءات الوزارة، فيما بلغ عدد الشكاوى العمالية قيد الإجراء 90 شكوى.


وتصدرت شكاوى عدم دفع الأجور قائمة الشكاوى بواقع 3783 شكوى، تلتها شكاوى عدم منح شهادة خبرة بعدد 684 شكوى، ثم شكاوى إنهاء الخدمة في العقود غير محددة المدة والتي بلغت 600 شكوى.

 
 


