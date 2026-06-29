العمل تدعو للإستفادة من فترة قوننة الأوضاع لتصويب أوضاع العمالة المنزلية المخالفة

10:40 ص

الوكيل الإخباري- دعت وزارة العمل أصحاب المنازل إلى الاستفادة من فترة قوننة وتوفيق الأوضاع التي قررها مجلس الوزراء، والممتدة حتى 30 أيلول 2026، لتصويب أوضاع العمالة المنزلية المخالفة وفقًا لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب. اضافة اعلان





وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، إن القرار يشمل إعفاء صاحب العمل أو عامل/عاملة المنزل غير الأردني المخالف من 50% من رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة.



وأضاف أن القرار يتضمن أيضًا إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخير عند تجديد التصريح أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حال انتهاء التصريح لأكثر من سنتين، إضافة إلى إعفاء كامل من غرامات تجاوز الإقامة عند تصويب الأوضاع خلال فترة القوننة.



وأشار إلى إعفاء العمالة المنزلية الراغبة في المغادرة النهائية من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عليها، شريطة تسديد ملف العامل.



وبيّن الزيود أن الوزارة ستبدأ اعتبارًا من 1 تشرين الأول 2026 باتخاذ إجراءات تسفير بحق العمالة المخالفة التي لم تصوب أوضاعها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.





