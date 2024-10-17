 
الخميس 2024-10-17 02:38 م
 
 

العمل: تسليم الحقوق العمالية لـ41 عاملا كانوا يعملون بمصانع الألبسة

وزارة العمل
وزارة العمل
الخميس، 17-10-2024 01:07 م

الوكيل الإخباري-   أشرفت فرق التفتيش في وزارة العمل على تسليم الحقوق العمالية لـ41 عامل وعاملة كانوا يعملون في أحد مصانع الألبسة في الأغوار الشمالية.

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وقال مدير مديرية التفتيش المركزية في الوزارة المهندس هيثم النجداوي إنه انطلاقاً من دور وزارة العمل في متابعة الحقوق العمالية للعاملين في القطاع الخاص أشرفت الوزارة على تسليم العاملين في مصنع الألبسة المذكور كافة حقوقهم العمالية. 


وأشار النجداوي إلى أن الوزارة قامت أيضا بالتنسيق مع مصنع أخر للألبسة لتشغيل هؤلاء العاملين لتمكينهم مع الاستمرار في سوق العمل وستكون المواصلات مؤمنة لهم للعمل في موقع عملهم الجديد.

 
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