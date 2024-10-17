العمل: تسليم الحقوق العمالية لـ41 عاملا كانوا يعملون بمصانع الألبسة

وقال مدير مديرية التفتيش المركزية في الوزارة المهندس هيثم النجداوي إنه انطلاقاً من دور وزارة العمل في متابعة الحقوق العمالية للعاملين في القطاع الخاص أشرفت الوزارة على تسليم العاملين في مصنع الألبسة المذكور كافة حقوقهم العمالية.
وأشار النجداوي إلى أن الوزارة قامت أيضا بالتنسيق مع مصنع أخر للألبسة لتشغيل هؤلاء العاملين لتمكينهم مع الاستمرار في سوق العمل وستكون المواصلات مؤمنة لهم للعمل في موقع عملهم الجديد.
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