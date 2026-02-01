العمل تعلن عن 100 فرصة عمل جديدة للأردنيين

12:55 م

الوكيل الإخباري- وقعت في وزارة العمل اليوم الأحد اتفاقية تشغيل فرع إنتاجي جديد في قضاء رحاب بمحافظة المفرق لصناعة الألبسة الجاهزة، لتشغيل 100 أردني وأردنية من أبناء المنطقة في المرحلة الأولى، ليرتفع عدد الفروع الإنتاجية في المملكة إلى 36 فرعًا توفر ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات.





ووقع الاتفاقية وزير العمل الدكتور خالد البكار ورئيس هيئة المديرين لشركة ريتش باين إنترناشيونال جروب لصناعة الألبسة، ورئيسة لجنة بلدية قضاء رحاب لينا الزعبي، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان.



وقال البكار إن إنشاء الفروع الإنتاجية مبادرة ملكية سامية تنفذها الوزارة منذ عام 2008، وتقدم دعمًا تشغيليًا للمستثمرين من خلال صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، موضحًا أن الدعم يتمثل في دفع 50% من الحد الأدنى للأجور لكل عامل/عاملة، وتخصيص 25 دينارًا بدل مواصلات، ومساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي لكل عامل/عاملة بمقدار 25 دينارًا شهريًا.



وبيّن أن إنشاء الفروع الإنتاجية يأتي بهدف توطين التنمية في البوادي والأرياف والمخيمات في أقضية وألوية محافظات المملكة، ولتمكين الشباب الأردني من الذكور والإناث من الحصول على فرص عمل قريبة من أماكن سكنهم.



وأكد الوزير أن الشريك الأساسي في إنشاء الفروع الإنتاجية والتوسع بها هو القطاع الخاص، الذي تعمل الحكومة على تمكينه ليوفر مزيدًا من فرص العمل للشباب الأردني، مثمنًا دور بلدية بلعما في تهيئة المكان لإقامة الفرع الإنتاجي ضمن حدودها.



بدورها، ثمنت رئيسة لجنة بلدية قضاء رحاب لينا الزعبي دور وزارة العمل في تمكين القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للأردنيين في أقضية وألوية المحافظات، خاصة أن المبنى لم يُستثمر منذ سنوات طويلة، مشيرة إلى أن البلديات تلعب دورًا تنمويًا، لذا قدمت بلدية رحاب المبنى الذي سيُشغل فيه الفرع الإنتاجي.



يشار إلى أن وزارة العمل وقعت منذ بداية العام الجاري اتفاقيتي تشغيل لفرعين إنتاجيين في لواء بلعما وقضاء رحاب بمحافظة المفرق، وإنشاء فرع آخر في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، وجميعها ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية.

