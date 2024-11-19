"العمل" تُنظم يوما وظيفيا بالكرك لتوفير 213 فرصة عمل

وقال مدير عمل الكرك حمد الفتينات إن تنظيم اليوم الوظيفي جاء بعد جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في المحافظة وجولة وزير العمل الدكتور خالد البكار للكرك قبل أسابيع، مؤكدا أن توجيهات رئيس الوزراء ووزير العمل ركزت على ضرورة توفير فرص عمل لأبناء المحافظة بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وبين الفتينات أن اليوم الوظيفي نظم بالتنسيق مع غرفة تجارة الكرك ومشاركة الفروع الإنتاجية التابعة لشركة الأزياء التقليدية.
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