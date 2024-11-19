 
الثلاثاء 2024-11-19 05:21 م
 

"العمل" تُنظم يوما وظيفيا بالكرك لتوفير 213 فرصة عمل

جانب من اليوم الوظيفي في الكرك
جانب من اليوم الوظيفي في الكرك
الثلاثاء، 19-11-2024 03:36 م
الوكيل الإخباري-  بعد جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في محافظة الكرك وجولة وزير العمل للمحافظة نظمت وزارة العمل اليوم الثلاثاء من خلال قسم التشغيل والإرشاد المهني في مديرية عمل الكرك يوما وظيفيا لتشغيل 213 شاباً وشابة من أبناء المحافظة .اضافة اعلان

  
وقال مدير عمل الكرك حمد الفتينات إن تنظيم اليوم الوظيفي جاء بعد جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في المحافظة وجولة وزير العمل الدكتور خالد البكار للكرك قبل أسابيع، مؤكدا أن توجيهات رئيس الوزراء ووزير العمل ركزت على ضرورة توفير فرص عمل لأبناء المحافظة بالتنسيق مع  القطاع الخاص. 

وبين الفتينات أن اليوم الوظيفي نظم بالتنسيق مع غرفة تجارة الكرك ومشاركة الفروع الإنتاجية التابعة لشركة الأزياء التقليدية.
 
gnews

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جانب من اليوم الوظيفي في الكرك

أخبار محلية "العمل" تُنظم يوما وظيفيا بالكرك لتوفير 213 فرصة عمل



 


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