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العمل تنفذ نحو 16 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول للعام الحالي

مبنى وزارة العمل
وزارة العمل
 
الأربعاء، 22-07-2026 10:42 ص

الوكيل الإخباري-   نفذت فرق التفتيش في وزارة العمل في النصف الأول من العام الحالي، 15866 ألف زيارة تفتيشية، على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في جميع محافظات المملكة.

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وأظهر تقرير مديرية التفتيش المركزية في الوزارة، أن الزيارات التفتيشية أسفرت عن توجيه 5727 إنذارا وتحرير 2766 مخالفة لمنشآت خالفت أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، إلى جانب تنفيذ 18 حملة تفتيشية موجهة استهدفت قطاعات اقتصادية معينة.


وفيما يتعلق بالشكاوى العمالية، بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى مديريات وأقسام التفتيش في الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي 5268 شكوى، واستقبلت الوزارة عبر منصتها الإلكترونية "حماية" 1864 شكوى، وجرى تسوية 1457 منها مع أصحاب العمل ما أسهم في تحصيل الحقوق العمالية للعمال المشتكين.


كما جرى تحرير 482 مخالفة بحق منشآت لم تلتزم بإجراءات الوزارة، فيما بلغ عدد الشكاوى العمالية قيد الإجراء 1140 شكوى.

 

وتصدرت شكاوى "عدم دفع الأجور" قائمة الشكاوى بواقع 2241 شكوى، تلتها اعتراضات على الإجراءات القانونية بعدد 370 شكوى، وعدم منح شهادة خبرة بعدد 326، ثم شكاوى إنهاء الخدمة في العقود غير محددة المدة التي بلغت 331، كما سجلت 308 شكاوى تتعلق بإيقاف العامل عن العمل.

 
 


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