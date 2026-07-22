العمل تنفذ نحو 16 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول للعام الحالي

الوكيل الإخباري- نفذت فرق التفتيش في وزارة العمل في النصف الأول من العام الحالي، 15866 ألف زيارة تفتيشية، على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في جميع محافظات المملكة.

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وأظهر تقرير مديرية التفتيش المركزية في الوزارة، أن الزيارات التفتيشية أسفرت عن توجيه 5727 إنذارا وتحرير 2766 مخالفة لمنشآت خالفت أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، إلى جانب تنفيذ 18 حملة تفتيشية موجهة استهدفت قطاعات اقتصادية معينة.



وفيما يتعلق بالشكاوى العمالية، بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى مديريات وأقسام التفتيش في الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي 5268 شكوى، واستقبلت الوزارة عبر منصتها الإلكترونية "حماية" 1864 شكوى، وجرى تسوية 1457 منها مع أصحاب العمل ما أسهم في تحصيل الحقوق العمالية للعمال المشتكين.



كما جرى تحرير 482 مخالفة بحق منشآت لم تلتزم بإجراءات الوزارة، فيما بلغ عدد الشكاوى العمالية قيد الإجراء 1140 شكوى.