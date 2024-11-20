 
الأربعاء 2024-11-20 11:25 ص
 

"العمل": زيارات تفتيشية لرفع الوعي بمخاطر عمل الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل

وزارة العمل
وزارة العمل
الأربعاء، 20-11-2024 10:28 ص
الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف في العشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام حملة زيارات تفتيشية موجهة لرفع الوعي حول عمل الأطفال ومخاطره.اضافة اعلان


وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار إن الأردن يشارك العالم باليوم العالمي للطفل، ليستثمر هذه المناسبة لإلقاء الضوء على مشكلة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم، وليكون فرصة للدعوة لبذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه المشكلة من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة" الحكومات وأصحاب العمل والعمال بالتعاون مع جميع أطياف المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن قانون العمل الأردني جاء منسجماً مع أهم الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيتا العمل الدوليتان الأولى رقم 138 الخاصة بـ "الحد الأدنى لسن الاستخدام" والثانية رقم 182 الخاصة بـ "حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال".

وأكد الوزير أنه إدراكاً من الحكومة بشكل عام ومن وزارة العمل على وجه الخصوص بخطورة هذه القضية على حقوق ومستقبل الأطفال وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة يأتي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 وخطة العمل التابعة لها، وذلك بهدف الحد من عمل الأطفال لتحقيق أعلى مستوى ممكن من الحماية والسلامة والصحة البدنية والعقلية والاجتماعية لكافة الأطفال، ومنع الأضرار الصحية الناجمة عن بيئة العمل وكذلك حماية الأطفال العاملين من المخاطر الصحية التي تنجم عن ممارستهم لمهامهم وتوفير بيئة عمل آمنة للأطفال من الفئة العمرية (16-18) عاماً وفقا للتشريعات النافذة وكذلك توفير ظروف عمل تناسب قدراتهم البدنية والنفسية والعقلية، وصولاً إلى توفير العمل اللائق في كافة القطاعات والمهن بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وشدد البكار على ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية للحد من عمل الأطفال، مؤكداً على أهمية دور المجتمع والأسرة وكذلك أصحاب العمل في الالتزام وتطبيق كافة التشريعات ذات العلاقة التي تحفظ حق الطفل في التعلم وسحبه من سوق العمل وتأهيله لإعادته إلى مكانه الطبيعي وهو مقاعد الدراسة.
 
gnews

أحدث الأخبار

لحظة خروج الحارس يزيد أبو ليلى بداعي الإصابة في لقاء الكويت

أخبار محلية عاجل بعد إصابة أبو ليلى أمس .. حارس المنتخب الوطني يغيب 3 أسابيع عن الملاعب

ا

أخبار محلية الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الإمارات

ا

عربي ودولي ترامب يعين ليندا ماكماهون بمنصب وزير التعليم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

عربي ودولي أردوغان: رفضنا السماح لرئيس إسرائيل بعبور مجالنا الجوي

وزارة العمل

أخبار محلية "العمل": زيارات تفتيشية لرفع الوعي بمخاطر عمل الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل

أرشيفية

أخبار محلية قطر: الأردن ضمن أكثر الدول مشاركة في جائزة الدوحة للكتاب العربي 2024

عيار الذهب 21 يصل إلى 53.4 دينارا

اقتصاد محلي أسعار المعدن الأصفر محلياً الأربعاء

تعبيرية

منوعات فشل صاروخ ستارشيب العملاق التابع لـ"سبايس إكس" بالعودة لمنصته



 


الأكثر مشاهدة