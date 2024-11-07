العمل على تجهيز مستودع لتخزين بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة في الأردن

الوكيل الإخباري- أظهر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 عن الربع الثالث من العام الحالي، في قطاع التنمية الحضرية الخضراء، أن الحكومة استكملت تنفيذ دراسة لتحديد وتقييم المناطق الأكثر تأثراً بالمخاطر المناخية في المحافظات الأربعة (مأدبا ومعان والكرك والطفيلة)، وأعدت التقارير الفنية لها، في إطار بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن.

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وعلى صعيد ما أُنجز في القطاع؛ بين التقرير أن الحكومة مستمرة في العمل على إعادة تأهيل مستودع وتجهيزه فنياً ليكون مناسباً لتخزين الخلايا الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية والهجينة المستهلكة في مركز معالجة النفايات الخطرة سواقة، حيث تم طرح عطاء لتفريغ المستودعات الموجودة في الموقع من النفايات الخطرة الموجودة فيها.





وأتمت إعداد ومراجعة الأدلة التدريبية لمدارس المزارعين الحقلية، كما بدأت بالتدريبات لفريق الإرشاد الزراعي في المحافظات المستهدفة، وانتهت من إعداد المادة التدريبية الخاصة بتدريب النساء الرائدات في مجال التغير المناخي.



وعلى صعيد قطاع الاقتصاد الأخضر عموماً، أظهر التقرير الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء وجود تأخر في اختيار المناطق لإعادة تدوير النفايات من القطاع التجاري، نظراً لتحديات متعلقة بطرح العطاء وجاهزية قطع الأراضي.



وبين وجود تأخر في تفعيل أحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم (16) لعام 2020، بسبب تحدي في إصدار تعليمات المتطلبات البيئية والفنية الفرز النفايات الصلبة غير الخطرة من المصدر وإعادة تدويرها، والتحديات المتعلقة بإجراءات طرح العطاءات.



وأشار إلى تأخر في تنفيذ تأهيل محطة الشعائر التحويلية بسبب المتطلبات الفنية والتصميمية والبيئية، وتداخلها مع إجراءات الجهة الممولة والاستشاري الخارجي.

وضمن مشروع تركيب 500 نظام كهروضوئي للقطاع الزراعي في اربد، لواء الأغوار الشمالية، ومحافظة البلقاء لواءي دير علا والشونة الجنوبية، ومحافظة الكرك لواء الأغوار الجنوبية؛ تمت دراسة المواقع المقترحة وتحضير الدراسات الفنية والمالية.



كما أحيل عطاء تصميم وتوريد وتركيب وصيانة 350 نظام كهروضوئي ضمن المواقع المختارة، وتم اعتماد التصاميم المدنية والكهروميكانيكية لـ 350 نظام كهروضوئي، وتم البدء بتركيب القواعد الإسمنتية الخاصة بالنظام الكهروضوئي لنحو 80 وحدة زراعية من قبل الشركات المنفذة.



وفي إطار تنفيذ مشروع نظام المعلومات والرصد الوطني للنفايات، استكملت الحكومة تنفيذ أنشطة الجولة الثانية من خطة الرقابة الدورية للآبار الجوفية في محيط المكبات وأخذ العينات وتحليلها، كما أعدت تقرير مقارنة نتائج الفحوصات للجولة الثانية ورفعته على النظام.