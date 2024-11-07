العمل على تجهيز مستودع لتخزين بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة في الأردن

وعلى صعيد قطاع الاقتصاد الأخضر عموماً، أظهر التقرير الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء وجود تأخر في اختيار المناطق لإعادة تدوير النفايات من القطاع التجاري، نظراً لتحديات متعلقة بطرح العطاء وجاهزية قطع الأراضي.
وبين وجود تأخر في تفعيل أحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم (16) لعام 2020، بسبب تحدي في إصدار تعليمات المتطلبات البيئية والفنية الفرز النفايات الصلبة غير الخطرة من المصدر وإعادة تدويرها، والتحديات المتعلقة بإجراءات طرح العطاءات.
وأشار إلى تأخر في تنفيذ تأهيل محطة الشعائر التحويلية بسبب المتطلبات الفنية والتصميمية والبيئية، وتداخلها مع إجراءات الجهة الممولة والاستشاري الخارجي.
كما أحيل عطاء تصميم وتوريد وتركيب وصيانة 350 نظام كهروضوئي ضمن المواقع المختارة، وتم اعتماد التصاميم المدنية والكهروميكانيكية لـ 350 نظام كهروضوئي، وتم البدء بتركيب القواعد الإسمنتية الخاصة بالنظام الكهروضوئي لنحو 80 وحدة زراعية من قبل الشركات المنفذة.
وفي إطار تنفيذ مشروع نظام المعلومات والرصد الوطني للنفايات، استكملت الحكومة تنفيذ أنشطة الجولة الثانية من خطة الرقابة الدورية للآبار الجوفية في محيط المكبات وأخذ العينات وتحليلها، كما أعدت تقرير مقارنة نتائج الفحوصات للجولة الثانية ورفعته على النظام.
وتمت زيادة عدد مكبات النفايات والمحطات التحويلية المربوطة أوتوماتيكياً على نظام المعلومات والرصد الوطني الخاص بالنفايات الذي يتضمن إضافة 3 مواقع وهي: محطة تقبل التحويلية، ومكب البادية الشمالية ومحطة الشوبك التحويلية، ليصبح العدد الكلي 8 مواقع.
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