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العمل: لا تغيير على الإعفاءات الواردة في قرار فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة

وزارة العمل
وزارة العمل
 
الأحد، 28-06-2026 11:37 ص
الوكيل الإخباري-   أكد أمين عام وزارة العمل، الدكتور عبد الحليم دوجان، أنه لن تطرأ أي تغييرات على الإعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء المتعلق بفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة.اضافة اعلان


وأوضح أن القرار يشمل إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني من 50% من رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة، بما في ذلك العاملين في المنازل.

وأضاف أن القرار يتضمن أيضًا إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد، إضافة إلى إعفاء كامل من غرامات تجاوز الإقامة عند تصويب الأوضاع خلال فترة القوننة.

وأشار إلى إعفاء العمالة الراغبة في المغادرة النهائية من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عليهم، شريطة تسديد ملف العامل.

وبيّن دوجان أن الوزارة ستبدأ اعتبارًا من 1 تشرين الأول 2026 باتخاذ إجراءات تسفير بحق العمالة المخالفة التي لم تقم بتصويب أوضاعها، وفقًا لقانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب.

وأكد أن الوزارة ستنفذ حملات تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام خلال هذه الفترة لضبط أي عامل غير أردني يعمل بشكل مخالف لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب وتسفير المخالفين فورا.
 
 


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