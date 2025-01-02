 
الخميس 2025-01-02 10:39 ص
 

العمل: هؤلاء لا يمكنهم العمل في الأردن ولا تصاريح لهم

وزارة العمل
وزارة العمل
الخميس، 02-01-2025 10:12 ص
الوكيل الإخباري-  نشر الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود توضيحاً حول الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة.اضافة اعلان


وبين الزيود بأن غير الأردني المتواجد على مقاعد الدراسة لا يسمح له بالعمل ولا يسمح له بإصدار تصريح عمل ، إضافة إلى أن غير  الأردني الحدث تحت سن الـ 18 ، لا يمكنه أيضاً أن يعمل أو أن يصدر تصريحاً للعمل .

وكانت الوزارة قد أوضحت مساء الأربعاء، تفاصيل الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة الوافدة المخالفة.

وللاطلاع على تفاصيل الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.alwakeelnews.com/story/715359
 
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