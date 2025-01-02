العمل: هؤلاء لا يمكنهم العمل في الأردن ولا تصاريح لهم

وبين الزيود بأن غير الأردني المتواجد على مقاعد الدراسة لا يسمح له بالعمل ولا يسمح له بإصدار تصريح عمل ، إضافة إلى أن غير الأردني الحدث تحت سن الـ 18 ، لا يمكنه أيضاً أن يعمل أو أن يصدر تصريحاً للعمل .
وكانت الوزارة قد أوضحت مساء الأربعاء، تفاصيل الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة الوافدة المخالفة.
وللاطلاع على تفاصيل الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.alwakeelnews.com/story/715359
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