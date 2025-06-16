"العمل" و"المقاولين" تفعلان مذكرة التفاهم بينهما

وجاء الاتفاق خلال اجتماع وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الاثنين في مكتبه مع نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة.
وأكد البكار أن الوزارة حريصة على تحقيق شراكة حقيقة مع قطاع المقاولات لضمان ديمومة عمل المنشآت بما يصب في المصلحة العامة، مشددا أن أولوية الوزارة تشغيل الأردنيين في كافة القطاعات من بينها قطاع المقاولات الذي يعتبر من أبرز القطاعات الحيوية.
وأضاف أن الوزارة على استعداد للتنسيق بين النقابة ومؤسسة التدريب المهني لغايات تمكين الشباب بالمهن المتوفرة في قطاع المقاولات.
-
أخبار متعلقة
-
الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية
-
تمكين 49 مستفيدا من الحصول على قطعة أرض سكنية في عمان
-
الملك يلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي غدا الثلاثاء
-
الصفدي: التركيز على التصعيد بين إيران وإسرائيل يجب ألا يُنسي العالم غزة
-
تخفيض مدد الإقامة لدارسي الدكتوراة في الخارج للتخصصات الإنسانية
-
قرار حكومي هام بخصوص صندوق المعونة الوطنية
-
الملك يترأس اجتماعا في مركز إدارة الأزمات على خلفية التصعيد الإقليمي الراهن
-
تعديلات جديدة هامة بخصوص دراسة الثانوية العامة خارج الأردن