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"العمل" و"المقاولين" تفعلان مذكرة التفاهم بينهما

وزارة العمل
وزارة العمل
 
الإثنين، 16-06-2025 06:16 م
الوكيل الإخباري-   اتفقت وزارة العمل ونقابة المقاولين على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في وقت سابق لما لهذه المذكرة من خدمة لقطاع المقاولات.اضافة اعلان


وجاء الاتفاق خلال اجتماع وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الاثنين في مكتبه مع نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة.
 
وأكد البكار أن الوزارة حريصة على تحقيق شراكة حقيقة مع قطاع المقاولات لضمان ديمومة عمل المنشآت بما يصب في المصلحة العامة، مشددا أن أولوية الوزارة تشغيل الأردنيين في كافة القطاعات من بينها قطاع المقاولات الذي يعتبر من أبرز القطاعات الحيوية.

وأضاف أن الوزارة على استعداد للتنسيق بين النقابة ومؤسسة التدريب المهني لغايات تمكين الشباب بالمهن المتوفرة في قطاع المقاولات.
 
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