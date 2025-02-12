العمل: 1750 مخالفة و5657 إنذارا لمنشآت لم تلتزم بالسلامة والصحة المهنية

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن منظومة السلامة والصحة المهنية شهدت تطويرًا وتحديثًا شاملاً خلال عامي 2023 و 2024. اضافة اعلان





وبيّن الزيود أن الوزارة قامت خلال هذين العامين بتطوير أنظمة وتعليمات وقرارات السلامة والصحة المهنية لزيادة الحماية للعاملين في القطاع الخاص.



وأشار إلى أن هذه الأنظمة والتعليمات والقرارات تساهم في زيادة امتثال أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين لديهم حفاظًا على سلامتهم وصحتهم، لأن هذا يسهم أيضًا في زيادة إنتاجية العامل وخفض مدة التعطل، ما ينعكس إيجابًا على ديمومة أعمال هذه المنشآت نتيجة لانخفاض معدلات إصابات العمل فيها، وهو ما يتوافق مع التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.



وأكد الزيود أن التزام المنشآت بتوفير كادر متخصص في السلامة والصحة المهنية وفقًا لهذه الأنظمة والتعليمات والقرارات يساهم في حماية العمال من الأمراض المهنية وتحسين الإنتاجية في المؤسسات.



وأوضح الزيود أن مديرية السلامة والصحة المهنية في الوزارة، من خلال كوادرها المتخصصة في المركز والميدان، تعمل بشكل دائم على تنفيذ ورش وحملات توعوية لأصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص بكل ما يتعلق بأنظمة وتعليمات السلامة والصحة المهنية.



وأضاف أن المديرية تقوم بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها بمعايير السلامة والصحة، حيث قامت فرق تفتيش السلامة والصحة المهنية بتنفيذ 14511 زيارة متخصصة في السلامة والصحة المهنية عام 2024. مشيرًا إلى أن هذه الفرق حررت 1750 مخالفة و5657 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بمعايير السلامة والصحة المهنية.



وبيّن أن المديرية حققت في 138 حادث عمل، كما قامت بإصدار 2135 اعتمادًا لكوادر السلامة والصحة المهنية في المؤسسات. كما نفذت 23 ورشة توعوية بالإضافة إلى تنفيذ حملتين تفتيشيتين للتوعية بالسلامة والصحة المهنية.



ودعا الزيود أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص إلى الاطلاع على تفاصيل أنظمة وتعليمات وقرارات السلامة والصحة المهنية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة.