"العمل": 72 ألف تصريح عمل ساري المفعول بالقطاع الزراعي وهو الأكثر تسربا

الوكيل الإخباري- كشف الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، الخميس، عن تسفير 7 آلاف عامل مخالف منذ عام 2025 وحتى الربع الأول من العام الحالي، مضيفا بأن القطاع الزراعي يحتل مرتبة متقدمة (رأس القائمة) بأعداد التصاريح، وهو أيضًا أكثر القطاعات التي تتسرب منها العمالة من أصحاب العمل إلى قطاعات أخرى.

اضافة اعلان



وأضاف الزيود، أن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية مرتبط بحاجة السوق.