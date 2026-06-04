"العمل": 72 ألف تصريح عمل ساري المفعول بالقطاع الزراعي وهو الأكثر تسربا

وأضاف الزيود، أن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية مرتبط بحاجة السوق.
ووصف الزيود القرار بأنه "اعتيادي"، وجاء بعد تواصل مستمر مع الجهات ذات العلاقة بشأن احتياجات العمالة غير الأردنية.
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