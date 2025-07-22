العموش: نسعى إلى بناء شراكات مع جميع المعنيين بالقطاع العقاري

وأشار العموش خلال زيارته اليوم الثلاثاء كلاً من نقابة أصحاب الشركات والمكاتب العقارية والجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين للتهنئة بانتخاب الهيئة العامة "إن الدائرة مسؤولة عن تسجيل واعتماد المقدرين العقاريين، استناداً لنص المادة (9) من نظام تقدير العقارات والمقدرين العقاريين رقم (37) لسنة 2020.
وأضاف، إن الدائرة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تأهيل موارد بشرية كفؤة من القطاعين العام والخاص وفئة الشباب من خلال معهد التدريب العقاري لإدماجهم في سوق العمل، تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدائرة تسعى الى بناء شراكات مع جميع المعنيين بالقطاع العقاري والمستثمرين تماشيا مع التوجهات الحكومية، مشددا على ضرورة التزام المكاتب والشركات العقارية بالقوانين والأنظمة المعمول بها والناظمة لعمل المكاتب والشركات.
من جانبهما اكد نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية عواد الرحامنة ورئيس الجمعية الأردنية للمقدريين العقاريين هشام الناطور عمق الشراكة الفعالة بين الدائرة وشركائها من القطاع الخاص، مشيرين الى التطورات الملحوظة بأعمال الدائرة وأهمها التحول الإلكتروني.
-
أخبار متعلقة
-
الزرقاء تحتضن فعاليات مهرجان "تحت الأضواء"
-
محافظ جرش: خطوات عملية لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بالمحافظة
-
يوم وظيفي في بيرين الخميس
-
لجنة مجلس محافظة المفرق توقف تنفيذ 140 مشروعا
-
مؤثرون هنود يزورون البترا ضمن حملة "اكتشف الأردن"
-
جلسة توعوية بمرض سرطان الثدي في إربد
-
مذكرة تفاهم بين جائزة الحسن للشباب وجمعية الكشافة والمرشدات
-
"إنقاذ حياة".. أئمة معان يتدرّبون على الإسعافات الأولية