السبت 2026-01-17 01:56 م

العموش يطمئن على صحة الصحفي فيصل التميمي بعد الاعتداء عليه
 
السبت، 17-01-2026 12:41 م
الوكيل الإخباري-   أجرى رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، النائب الصحفي حسين العموش، اتصالًا هاتفيًا مع الصحفي فيصل التميمي، للاطمئنان على حالته الصحية، عقب تعرّضه لاعتداء من قبل مجهولين ليلة أمس الجمعة، ولا يزال على إثره يتلقى العلاج في مستشفى الزرقاء الحكومي.اضافة اعلان


وأصدرت لجنة التوجيه الوطني والإعلام بيانًا أدانت فيه، بأشد العبارات، الاعتداء الآثم الذي تعرّض له الصحفي فيصل التميمي، معتبرةً أن ما جرى يُشكّل اعتداءً سافرًا على حرية العمل الصحفي، وانتهاكًا لحق الصحفيين في أداء واجبهم المهني بكل أمان وكرامة.

وأكدت اللجنة أن هذا الاعتداء يُمثّل خرقًا خطيرًا للقوانين والأعراف التي تكفل حماية الصحفيين، ويعكس حالة مقلقة من استهداف الإعلاميين ومحاولات تكميم الأفواه وترهيب الكلمة الحرة، مشددةً على أن المساس بالصحفيين هو مساس بحق المجتمع في المعرفة وبأسس الدولة القائمة على سيادة القانون واحترام الحريات العامة.

وطالبت لجنة التوجيه الوطني والإعلام وزير الداخلية بإلقاء القبض على المعتدين، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الحادثة، ومحاسبة جميع المتورطين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، وتوفير الحماية اللازمة للصحفيين أثناء تأدية مهامهم.

وأكدت اللجنة تضامنها الكامل مع الصحفي فيصل التميمي، متمنيةً له السلامة والشفاء العاجل، ومجددةً التزامها بالدفاع عن حرية الإعلام وصون كرامة الصحفيين، ورفضها المطلق لأي شكل من أشكال العنف أو الترهيب.
 
 


