الثلاثاء 2025-12-23 10:54 م

العميان نائباً أول لرئيس اتحاد غرب آسيا لرفع الأثقال

الثلاثاء، 23-12-2025 09:26 م

الوكيل الإخباري- انتخب اتحاد غرب آسيا لرفع الأثقال إبراهيم العميان، نائبا أول لرئيس اتحاد غرب آسيا لرفع الأثقال، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي انتخاب العميان، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الأردني لرفع الأثقال، تأكيدا على الثقة الكبيرة التي تحظى بها القيادات الرياضية الأردنية على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى الدور الفاعل الذي تلعبه في تطوير الرياضة وتعزيز حضورها في مختلف الاتحادات القارية والإقليمية.


ويتطلع العميان خلال منصبه الجديد إلى نقل خبرته الإدارية والفنية للمساهمة في الارتقاء برياضة رفع الأثقال في منطقة غرب آسيا، وتعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية.

 
 


